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Magma esconde oxigênio em profundidade: reserva invisível pode ter moldado a atmosfera da Terra

Ciência

Abaixo da superfície da Terra, a uma profundidade de aproximadamente 200 quilómetros, o magma é capaz de acumular e reter oxigénio em mais de cinco por cento da sua massa. Esta descoberta, publicada na revista National Science Review, revê a compreensão fundamental da natureza química do magma e sugere um novo mecanismo para a formação da atmosfera moderna do planeta.

ядро Земли
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
ядро Земли

Tradicionalmente, a geoquímica considerava o oxigénio como um elemento cuja concentração no magma é estritamente determinada pela presença de outros componentes, como o ferro ou o silício. Acreditava-se que o magma era incapaz de transportar oxigénio "em excesso" e que o seu nível era meramente um resultado matemático das interações de outras substâncias. Para testar esta hipótese, uma equipa internacional de investigadores liderada por Yanhao Lin, do Centro de Investigação Avançada em Ciência e Tecnologia de Alta Pressão (HPSTAR), recriou as condições do interior profundo da Terra num ambiente laboratorial.

As experiências utilizaram basalto sintético — uma rocha típica do magma que ascende do manto. As amostras foram sujeitas a pressões até sete gigapascais e a temperaturas que variaram entre os 1200 e os 1800 °C. À pressão normal, a presença de oxigénio livre nas amostras era insignificante. No entanto, sob alta pressão, o teor de oxigénio ultrapassou os cinco por cento em massa. A análise revelou que não se tratam de bolhas de gás aprisionadas na estrutura da rocha, mas sim de átomos de oxigénio diretamente incorporados na estrutura do magma, alterando as ligações químicas a nível molecular.

Relação com a Grande Revolução de Oxidação

Este mecanismo está diretamente relacionado com um dos acontecimentos-chave da história da Terra — a Grande Revolução de Oxidação, que ocorreu entre 2,5 e 2 mil milhões de anos atrás. Durante este período, o planeta sofreu uma intensa atividade vulcânica. Se o magma ascendente de camadas profundas liberta oxigénio armazenado quando a pressão diminui, os vulcões podem ter atuado como uma "bomba" natural, alterando radicalmente a composição da atmosfera. Os cálculos indicam que, se o magma em erupção tivesse libertado apenas 0,27% do oxigénio acumulado, esta quantidade teria sido suficiente para produzir os níveis de oxigénio observados na atmosfera atual.

Os resultados do estudo alteram também a abordagem para analisar a habitabilidade dos exoplanetas. Avaliar a habitabilidade de mundos rochosos distantes exige agora considerar não só as condições da superfície, mas também a dinâmica interna dos planetas, incluindo a capacidade dos seus oceanos de magma de acumular e libertar gases vitais durante a evolução geológica.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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