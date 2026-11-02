Porta comum vira escudo: fita sintética retém quase todo o fluxo de água

Numa experiência, a água pressiona uma porta com tanta força que, tradicionalmente, seria mitigada por toneladas de areia. No entanto, um relatório da Universidade de Hull mostra um cenário diferente: em vez de blocos de betão, um rolo de borracha sintética pressionado firmemente contra a folha da porta atua como uma barreira contra o fluxo. As medições mostraram que este componente simples bloqueia 99% do fluxo, enquanto os sacos de areia tradicionais retêm apenas 70%.
Quando a água entra num edifício, move-se não tanto pelas paredes, mas sim pelas juntas e vedações das janelas e portas. O professor Stuart McLelland e os seus colegas da Universidade de Hull, trabalhando com o programa Flood Re, passaram de teorias abstratas a testes físicos. Selecionaram seis tipos de portas e quatro tipos de fita adesiva: borracha sintética flexível, fita reforçada, alumínio e plástico comum. O método foi rigorosamente controlado: a fita foi aplicada no exterior da porta e, em seguida, a estrutura foi exposta a um jato de água com 60 centímetros de profundidade.
A principal nuance de engenharia reside não no material da fita em si, mas na geometria de instalação. A investigação demonstrou que a direção de abertura da porta afeta a proteção: as portas que abrem para fora permitem a entrada de menos 74% de água do que as portas que abrem para dentro, mesmo sem o uso de tampões. Isto explica-se pela mecânica da pressão: ao abrir para fora, o fluxo de água pressiona a folha da porta contra o batente, enquanto que, ao abrir para dentro, a água pode levantar a porta ou enfraquecer as vedações.
A experiência demonstrou a superioridade dos materiais adesivos sobre a areia em condições específicas. As fitas adesivas reforçadas, disponíveis em qualquer loja de materiais de construção, apresentaram um desempenho de 97-98%, enquanto a fita mais frágil testada apresentou 80%. No entanto, a fita aplicada no interior teve um desempenho significativamente inferior ao aplicado no exterior. Os autores realçam que a eficácia das barreiras temporárias depende muito da qualidade da instalação, enquanto a fita requer menos esforço para instalar e é mais fácil de descartar, sem se tornar uma fonte de poluição como a areia.
Contudo, esta tecnologia não é uma panaceia. As condições laboratoriais simularam uma profundidade de inundação de 60 centímetros. Este é um cenário limitado que não pode ser extrapolado automaticamente para uma inundação severa com elevada pressão dinâmica. A fita adesiva não substitui a impermeabilização profissional de fundações e paredes.
Funciona apenas como barreira temporária numa porta e apenas se for instalada antes da água atingir a soleira. Não é um produto pronto a usar em massa em qualquer tempestade, mas sim uma ferramenta altamente especializada para mitigar os danos num tipo específico de inundação.
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Plantas comuns liberam compostos voláteis que sobrecarregam o olfato dos roedores e transformam áreas cultivadas em barreiras sensoriais eficazes.