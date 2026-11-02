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Peixe australiano viveu décadas disfarçado de cavalo-marinho em museus

Ciência

Durante décadas, sete exemplares de peixes repousaram em potes de museus na Austrália, catalogados como cavalos-marinhos. A semelhança era quase perfeita: a cabeça inclinada, a cauda preênsil para se fixar em algas e a presença de uma bolsa incubadora nos machos. No entanto, a aparência era um disfarce evolutivo. Recentemente, a análise desses espécimes revelou que eles não pertencem ao gênero dos cavalos-marinhos, mas formam um grupo inteiramente novo, batizado de Australyichthys.

Морской конек
Photo: commons.wikimedia.org by Gladnes, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Морской конек

O que o raio-X revelou

A descoberta não aconteceu no oceano, mas nos arquivos. Para evitar danos a amostras coletadas ao longo de 65 anos, os ictiólogos utilizaram a microtomografia computadorizada. O escaneamento de alta resolução permitiu a criação de modelos 3D dos esqueletos, revelando a ausência de estruturas fundamentais dos cavalos-marinhos verdadeiros: a coroa óssea no topo da cabeça e a rígida "gaiola" óssea que protege o ventre.

Um dos exemplares chamou a atenção dos pesquisadores por um detalhe anatômico curioso: um crescimento cupular na cabeça que lembra a estética de bonecos de programas de TV, rendendo-lhe o apelido informal de "muppet marinho de cabeça de capacete".

A armadilha da semelhança

Esse caso é um exemplo clássico de evolução convergente. Ocorre quando a natureza desenvolve soluções físicas semelhantes para espécies diferentes que enfrentam os mesmos desafios ambientais. No caso do Australyichthys, o "design" do corpo foi moldado para a vida em florestas submarinas e recifes, convergindo para a mesma forma dos cavalos-marinhos, embora trilhem caminhos evolutivos distintos.

A análise genética, realizada em um exemplar preservado em álcool — já que o formol utilizado nos outros destruía o DNA -, confirmou a hipótese: embora sejam parentes próximos dos cavalos-marinhos e dragões-marinhos, eles ocupam um ramo separado na árvore genealógica da vida.

Espécies "perdidas"

O mistério em torno do Australyichthys se estende ao seu habitat. Todos os sete exemplares foram capturados acidentalmente durante trabalhos profundos, entre 50 e 125 metros de profundidade, ao longo de 2.500 quilômetros do Grande Recife do Sul, na Austrália. Um dos peixes chegou a ser arquivado por erro na coleção de invertebrados em 2006, pois a expedição que o coletou buscava conchas.

Atualmente, o grupo é classificado como "espécie perdida". O termo não indica necessariamente a extinção, mas sim que nenhum indivíduo vivo foi visto ou capturado nos últimos 20 anos. Publicado no Journal of Lost Species, o estudo agora serve como um mapa para novas expedições, na tentativa de encontrar esses animais em seu ambiente natural e compreender como vivem as criaturas que, por tanto tempo, foram confundidas com outras.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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