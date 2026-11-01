Cientistas explicam o mecanismo de descolamento de grandes blocos de terra no Ártico canadense

Nas encostas dos rios nos Territórios do Noroeste, no Canadá, surgiram cicatrizes profundas na terra. Não se trata de uma erosão lenta, onde o solo derretido escorre como lama, mas de rupturas abruptas: massas gigantescas de terra e rocha que se desprenderam de cristas montanhosas e deslizaram encosta abaixo. No meio dos detritos, permanecem blocos de gelo intactos, com até 10 metros de altura — do tamanho de prédios de dois andares.

Photo: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Раскол ледника

A escala dessas rupturas é imensa. No vale do Rio Johnson, em 2017, um único deslizamento moveu mais de 18 milhões de metros cúbicos de material, deixando uma marca de quase 3,2 quilômetros de extensão na paisagem. Já no vale do Rio Redstone, em 2018, outro evento deslocou 4,5 milhões de metros cúbicos, com uma cicatriz de 1,2 quilômetro. O fato de blocos de gelo profundos terem sobrevivido ao movimento sem derreter indica que a massa de terra não liquefez, mas se soltou como uma placa rígida.

O mecanismo do descolamento

Para entender por que o solo se partiu em vez de apenas derreter, Joseph Young e sua equipe da Universidade de Alberta utilizaram a eletrotomografia, técnica que passa corrente elétrica pelo solo para mapear a profundidade do congelamento. Os dados revelam que, desde 1980, a temperatura do permafrost na região subiu, em média, 0,3°C por década. No entanto, o gatilho decisivo ocorreu décadas antes do colapso.

Incêndios florestais ocorridos em 1995 destruíram a vegetação que servia de isolante térmico para o solo. Sem essa proteção, o calor penetrou na terra, iniciando rachaduras. Ao longo dos 20 anos seguintes, a água da chuva e do degelo infiltrou-se por essas fendas até atingir a base do permafrost, a cerca de 20 metros de profundidade. Ali, o gelo derreteu, criando uma "almofada" de água que desestabilizou a conexão entre a camada superior de solo e a rocha matriz. Sob o peso da própria massa, o terreno se descolou e deslizou.

Impactos e precedentes

Esses eventos, classificados como "deslizamentos de descolamento de permafrost" (permafrost detachment slides), são anômalos para a região. Segundo os pesquisadores, não há registros de ocorrências semelhantes na área nos últimos 10 mil anos. No setor estudado, foram identificados mais de 150 deslizamentos desse tipo, cada um movendo mais de 1 milhão de metros cúbicos de material.

Embora a localização remota evite a destruição de infraestruturas urbanas, o impacto ambiental é imediato. Os deslizamentos bloquearam cursos de rios, formando novos lagos e lançando volumes massivos de sedimentos nos rios a jusante, alterando a qualidade da água e o habitat local.

O fenômeno demonstra um cenário específico de degradação: quando o permafrost tem entre 20 e 40 metros de espessura e é submetido a incêndios intensos, o risco de descolamentos em massa aumenta. Com a frequência crescente de incêndios florestais em altas latitudes no Canadá e no Alasca, a estrutura subterrânea dessas regiões pode enfrentar transformações profundas e invisíveis até o momento da ruptura.