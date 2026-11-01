A vida pode ter chegado de outro mundo: um experimento espacial revelou a fragilidade das leis biológicas

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Ciência

Um fragmento de rocha atravessando a atmosfera terrestre atinge temperaturas devastadoras, transformando-se em uma bola de fogo que, em teoria, deveria esterilizar qualquer forma de vida. No entanto, bactérias termófilas, coletadas nas fontes termais da península de Kamchatka, provaram que o caminho entre planetas pode ser, sim, viável. O experimento "Meteorito-2", realizado a bordo do satélite Bion-M № 2, demonstrou que microrganismos podem sobreviver à queda violenta em direção à superfície de um planeta.

Падение метеорита в океан
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Падение метеорита в океан

O escudo mineral

Para testar a hipótese da litopanspermia — a ideia de que a vida viaja pelo cosmos através de meteoritos -, cientistas da Academia Russa de Ciências (RAN) criaram "meteoritos artificiais". Os microrganismos não foram expostos sozinhos ao vazio; eles foram misturados ao glauconita, um mineral que atuou como um isolante térmico crítico.

Entre 20 de agosto e 19 de setembro de 2025, a amostra orbitou a Terra a 372 km de altitude. O momento decisivo ocorreu na reentrada: enquanto a temperatura sob a camada de proteção do aparelho chegava a 1.200 °C, o interior do mineral protegia as células do calor extremo. A cápsula pousou na região de Ponomaryovsky, na província de Orenburg, onde a análise dos sobreviventes revelou a eficácia da estratégia.

Quem resistiu ao fogo

A resistência variou conforme a espécie. A bactéria Carboxydocella thermoautotrophica 019 sobreviveu graças à baixa condutividade térmica proporcionada pela glauconita. Já os esporos do bacilo de hay (Bacillus subtilis) apresentaram uma taxa de sobrevivência de 93% em relação ao grupo de controle, embora tenham necessitado de reativação em meio nutritivo após o pouso para retomar sua atividade biológica.

Segundo Alexander Guridov, pesquisador do Instituto de Biologia Médica e Patologia (IMBP RAN), o mineral foi a peça-chave. Ele funcionou como um escudo físico, limitando a transferência de calor e impedindo que a temperatura interna atingisse níveis letais para as células.

A peça final do quebra-cabeça

A litopanspermia é dividida em três etapas: a ejeção do material biológico da superfície de um planeta, a deriva pelo espaço profundo e, finalmente, a entrada na atmosfera do destino. Enquanto as duas primeiras fases eram debatidas majoritariamente no campo teórico, o experimento Bion-M forneceu a evidência física da terceira etapa.

A descoberta sugere que rochas espaciais podem operar como cápsulas naturais de transporte de informação biológica. Contudo, os pesquisadores alertam que esse sucesso foi alcançado com cepas termófilas específicas e a proteção mineral adequada, o que significa que nem todo organismo teria a mesma capacidade de colonizar novos mundos.

O contexto da missão

O experimento com bactérias integrou um programa maior de biologia espacial. A missão Bion-M também monitorou a germinação de sementes de plantas — cujos resultados em julho de 2026 foram comparáveis aos da Terra -, além de observar 75 camundongos, moscas-das-frutas, fungos e líquens. A operação foi oficialmente classificada como bem-sucedida pela comissão governamental.

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Author`s name Petr Ermilin
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