O maior organismo vivo da Terra é invisível e tem 965 hectares

Ao discutir as maiores criaturas do planeta, a imaginação geralmente evoca imagens de baleias azuis deslizando lentamente pelo oceano ou sequoias ancestrais que se elevam até as nuvens. Mas o maior organismo vivo da Terra em área não é visível da superfície. Ele está escondido no solo da Floresta Nacional de Malheur, no Oregon, EUA. A única coisa que denuncia sua presença são os cogumelos amarelo-mel que emergem acima do solo apenas no outono.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Огромный гриб в лесу

O que uma pessoa percebe como um único cogumelo é, na verdade, apenas a parte visível de um sistema complexo. A base do organismo é o micélio — uma rede ramificada de filamentos finos que permeia o solo. De acordo com o Serviço Florestal dos EUA, essa rede cobre aproximadamente 965 hectares nas Montanhas Azuis do Oregon. Para se ter uma ideia, essa área é comparável a 1.350 campos de futebol. Análises genéticas confirmaram um fato importante: toda essa vasta área pertence a um único organismo, e não a uma colônia de micélios individuais.

Como um Fungo Conquista o Espaço

A expansão deste gigante não é caótica. O fungo utiliza rizomorfos — cordões densos e escuros que crescem através do solo e até mesmo da casca das árvores. Enzimas especiais permitem que o micélio decomponha a madeira, extraindo nutrientes. É impossível determinar com precisão a idade deste organismo, pois os fungos não possuem anéis de crescimento como as árvores. No entanto, estimativas preliminares de cientistas indicam que o sistema tem vários milhares de anos.

O termo "maior" sempre depende do critério de medição. Quando se trata da massa de um único organismo, a baleia-azul continua sendo a recordista, pesando até 150 toneladas. Quando se trata do volume de um único tronco, a sequoia "General Sherman" detém o recorde. Quando se trata de medir a biomassa total de um clone, o bosque de álamos de Pando, em Utah, que cobre aproximadamente 43 hectares, ocupa o lugar de destaque. Mas se considerarmos apenas a área que ocupa, o fungo Armillaria ostoyae, também conhecido como fungo do mel do Oregon, é o líder incontestável, com 965 hectares.

Praga ou Salvador?

Do ponto de vista florestal, o fungo do mel do Oregon é frequentemente considerado uma praga perigosa. Ele causa podridão radicular em coníferas, levando à morte em massa de abetos e pinheiros. Grandes áreas desnudas se formam em florestas, claramente visíveis até mesmo em fotografias aéreas. No entanto, esse processo é uma parte natural e necessária do ciclo do ecossistema.

Ao decompor madeira velha, doente ou morta, o fungo devolve nutrientes importantes ao solo. Além disso, a morte das árvores cria condições para o crescimento de novas árvores, permitindo que a luz penetre nas camadas mais baixas da floresta. Assim, o que parece ser a morte de uma espécie torna-se a base para a renovação de toda a comunidade florestal.

Mudando o Conceito de Vida

A existência de um organismo como esse nos força a reconsiderar as noções convencionais sobre a estrutura dos seres vivos. O fungo do mel do Oregon é uma rede distribuída que funciona sem órgãos de controle centralizados ou um cérebro. Sua navegação espacial não é guiada pelo instinto, mas sim pela disponibilidade de recursos alimentares, expandindo-se para onde o alimento está disponível. Devido à dificuldade de calcular a massa total de uma rede tão distribuída, o indicador mais objetivo do tamanho desse organismo continua sendo sua área de distribuição. Isso nos lembra que a vida nem sempre tem uma forma compreensível ao olho humano, mas continua a existir, adaptando-se e ocupando espaços onde nem sequer percebemos.