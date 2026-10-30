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Expedição brasileira utiliza algas marinhas como bioindicadores para monitorar a costa

Ciência

Uma expedição científica brasileira está monitorando a distribuição e o estado de conservação de algas marinhas ao longo da costa do país. O objetivo central é utilizar esses organismos como bioindicadores para mapear alterações físicas e químicas no ambiente oceânico.

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Photo: Wikimedia Commons by Philippe Bourjon, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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A primeira expedição do projeto "Algas & Clima — Dinâmicas da biodiversidade das algas sob os efeitos das mudanças climáticas” partiu de Florianópolis em 26 de outubro. As algas marinhas reagem a mudanças sutis na composição da água e na temperatura, tornando-se ferramentas de observação precisas para identificar onde e como o ecossistema marinho está sendo alterado.

Uma das algas antárticas é a Phaeurus antarcticus,  a qual os pesquisadores pretendem sequenciar seu genoma. Em pesquisas iniciais, a espécie demonstrou resultados promissores para combater a atividade do parasita causador da leishmaniose, a Leishmania.

Através da coleta de amostras em diferentes latitudes e profundidades, os pesquisadores buscam estabelecer séries temporais que permitam diferenciar flutuações naturais de mudanças estruturais no habitat.

A análise foca na escala geográfica da plataforma continental, observando a extensão das florestas de algas e a ocorrência de espécies invasoras ou a redução de populações nativas. Esse mapeamento físico do território subaquático é essencial para compreender o impacto de fatores locais e regionais na biodiversidade marinha, permitindo que a investigação parta de evidências observadas no campo antes de atribuir causas a processos globais.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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