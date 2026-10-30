Ártico não aquece de forma uniforme: estudo revela três zonas com regras climáticas opostas

O Ártico está a aquecer quatro vezes mais depressa do que a média global, mas este processo não é uniforme nem homogéneo. Observações realizadas entre 2003 e 2024 revelaram que a região segue padrões diferentes consoante a sua localização geográfica. Cientistas da Universidade de Helsínquia analisaram dados de oito estações de monitorização terrestre e imagens de satélite para determinar como a atmosfera está a mudar nas latitudes setentrionais. Os resultados foram publicados na revista Nature Geoscience.

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Três Zonas com Mecanismos Diferentes

Um elemento-chave que influencia o clima do Ártico são os aerossóis — partículas microscópicas em torno das quais se formam as gotículas das nuvens. A sua quantidade determina o albedo, ou a refletividade das nuvens. Isto, por sua vez, determina a quantidade de calor solar que atinge a superfície da Terra e a quantidade que é retida na atmosfera. A análise revelou três zonas onde os processos operam de forma diferente.

No Alto Ártico, que engloba a Gronelândia e o Arquipélago Ártico Canadiano, observa-se uma correlação direta: a redução da extensão do gelo marinho é acompanhada pelo aumento da formação de partículas. Os investigadores prevêem que as concentrações de aerossóis nesta região poderão aumentar 3 a 16% até ao final do século XXI.

A situação no Árctico marítimo, incluindo os mares de Barents e da Noruega, está a desenrolar-se no sentido oposto. Apesar das condições favoráveis ​​à formação de novas partículas, prevê-se que a sua concentração diminua 15 a 31%. Aqui, a principal limitação é o tempo: as partículas podem simplesmente não ter tempo suficiente para crescer até ao tamanho necessário para formar gotículas de nuvens.

No Ártico continental, os mecanismos climáticos internos dão lugar às influências externas. A composição da atmosfera aqui depende diretamente do transporte transfronteiriço de substâncias da Europa, Sibéria e América do Norte. A região é afetada pelas emissões industriais, pelos incêndios florestais e pelos efeitos da atividade agrícola.

Por que razão este nível de detalhe é necessário?

A diferença identificada nos mecanismos tem implicações práticas para a modelação climática. A utilização de valores médios para toda a região do Ártico leva a erros de cálculo. Diversos cenários — desde um potencial aumento da cobertura de nuvens no Alto Ártico até uma diminuição da cobertura de nuvens em áreas marítimas — exigem uma análise precisa das características específicas de cada zona. Isto permite previsões mais precisas da taxa de aquecimento e da transformação dos ecossistemas nos territórios do norte.