Origem da água da Terra: estudo sugere formação local pela chuva de poeira de silicatos

Imagine uma Terra jovem, não como uma rocha sólida, mas como um oceano turbulento de magma, envolto numa espessa camada de hidrogénio e hélio. Durante décadas, a origem da água no nosso planeta foi atribuída a mensageiros celestes: cometas e asteróides que bombardearam a Terra primitiva, trazendo consigo as suas cargas congeladas. No entanto, esta teoria clássica tem dificuldade em alinhar com a cronologia da formação da Lua e com a composição química do manto terrestre. Um novo estudo publicado na Nature Geoscience propõe uma explicação diferente, mais local: a água pode ter sido gerada aqui mesmo no planeta, a partir da interacção entre a atmosfera primordial e uma "chuva" de partículas de silicato fundido.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ранняя Земля и зарождение жизни

Alquimia Química na Atmosfera Primitiva

Os investigadores Susmita Garai e Zachary Sharp, da Universidade do Novo México, descrevem uma fase específica da formação da Terra. À medida que o protoplaneta crescia até aproximadamente 0,3 vezes a sua massa atual, começou a atrair partículas de silicato com tamanhos que variavam entre milímetros e centímetros. Estas partículas não caíram livremente; Flutuavam lentamente pela atmosfera quente e densa do planeta. Como a atmosfera era muito espessa, os seixos moviam-se a uma velocidade tão lenta que permaneciam acima do seu ponto de fusão durante horas, ou mesmo dias, suspensos na camada gasosa.

Neste ambiente, as condições eram extremas: temperaturas superiores a 3.000 Kelvin e pressões acima dos 200 bar. Aí, o hidrogénio quente na atmosfera atuava como um poderoso agente redutor químico. Quando os seixos de silicato, contendo óxido de ferro (FeO), entravam em contacto com este hidrogénio, ocorria uma reação. O hidrogénio retirava o oxigénio do óxido de ferro, reduzindo-o a ferro metálico. O oxigénio libertado combinava-se então com o hidrogénio para formar vapor de água. Esta não era água trazida do espaço, mas sim água criada pela interação química dos próprios componentes do planeta.

Evidências laboratoriais para uma chuva seca

Para testar esta hipótese, os cientistas realizaram uma série de experiências em laboratório. Aqueceram amostras de rochas silicatadas máficas e ultramáficas a temperaturas entre 1.200 e 1.400 graus Celsius, colocando-as em fluxos de hidrogénio e hélio. Os resultados foram surpreendentes. No meio hidrogénio, quase 80% do óxido de ferro foi convertido em metal, com libertação de vapor de água como subproduto. No fluxo de hélio, que não contém hidrogénio, esta reação não ocorreu. Isto confirma que a presença de hidrogénio é essencial para este mecanismo de geração de água.

Os cálculos sugerem que este processo foi potencialmente massivo. Dependendo da composição dos seixos em acreção, esta "chuva seca" poderá ter produzido água equivalente a dezenas, ou mesmo centenas, das massas oceânicas actuais da Terra. Isto implica que qualquer planeta semelhante à Terra que tenha passado por uma fase de acreção de seixos numa atmosfera rica em hidrogénio poderia ter adquirido reservas significativas de água independentemente dos impactos externos.

Limites do Modelo

No entanto, os investigadores realçam que este modelo descreve um mecanismo plausível, e não um cálculo definitivo do stock final de água da Terra. A quantidade final de água que permaneceu no planeta dependeu da quantidade deste vapor gerado que escapou de volta para a nebulosa solar ou se perdeu no espaço. É provável que os cometas e os asteróides também tenham contribuído para o abastecimento de água da Terra. No entanto, esta "chuva de pedras" pode ter proporcionado o estágio fundamental que permitiu à Terra tornar-se um mundo aquático e habitável, desafiando a visão antiga de que os nossos oceanos eram unicamente uma dádiva do cosmos.