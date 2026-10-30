Estudo do Climate Impact Lab projeta mortes por El Niño no Brasil

Um estudo divulgado pelo Climate Impact Lab (consórcio de cientistas liderado pela Universidade de Chicago) projeta que o fenômeno El Niño poderá resultar em aproximadamente 857,4 mil mortes adicionais em escala global. No Brasil, a estimativa é que o impacto físico e climático do fenômeno possa levar a mais de 26 mil óbitos.

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hurricane_Katrina_GOES_August_29.jpg by APOD Штормовой нагон грозит катастрофой

A análise foca na correlação entre a alteração nas temperaturas da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial e a resposta atmosférica subsequente, que modifica a distribuição de chuvas e calor em diferentes regiões do planeta. No caso brasileiro, a manifestação física do El Niño costuma se traduzir em secas severas em algumas regiões e chuvas torrenciais em outras, alterando a dinâmica hídrica e térmica do território.

As projeções indicam que o aumento da mortalidade não ocorre por um único fator, mas por uma cascata de eventos físicos: o estresse térmico causado por ondas de calor, a insegurança alimentar decorrente de quebras de safra em áreas agrícolas afetadas pela seca e a incidência de doenças relacionadas a extremos climáticos.

É fundamental distinguir a natureza desses dados: trata-se de uma projeção baseada em modelos estatísticos e tendências históricas, e não de um número de eventos já observados ou danos medidos. A precisão desses números depende da capacidade de resposta das infraestruturas locais e das medidas de mitigação adotadas pelos governos diante dos alertas emitidos.

O estudo ressalta que a escala do dano físico varia conforme a região, evidenciando que a vulnerabilidade da infraestrutura urbana e a dependência de ciclos agrícolas específicos determinam o limite real do impacto humano sobre o território.