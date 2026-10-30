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Pumas em Jasper Ridge: ecologia do medo reorganiza a vida selvagem em pequena reserva

Ciência

Na paisagem de Jasper Ridge, um refúgio biológico com menos de 5 quilômetros quadrados a apenas 70 quilômetros de São Francisco, a presença constante de pumas nas câmeras de vigilância entre 2015 e 2020 revelou uma dinâmica ecológica complexa. Embora a área seja insuficiente para o território permanente de um adulto — que varia de 20 a 170 quilômetros quadrados -, as observações indicam que fêmeas criam filhotes no local, utilizando-o como um santuário contra o ruído, o tráfego e o contato humano, os principais perigos atuais para a espécie.

Пума и пингвин
Photo: National Geographic by Mitchell Serota, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Пума и пингвин

O efeito da presença predatória sobre a vegetação

O fenômeno observado, descrito pela ciência como "ecologia do medo", opera através da modificação comportamental das presas, não necessariamente pelo aumento direto das mortes. No caso de Jasper Ridge, as alces, ao evitarem as áreas abertas e expostas para minimizar o risco de ataque, deixaram de consumir as mudas de carvalhos e outras árvores jovens. Essa redução no pastejo em zonas críticas permitiu a regeneração do dossel florestal, demonstrando que a mera presença do predador altera a estrutura física do habitat.

Reorganização das nichos ecológicos

A cadeia de efeitos se estende para outros níveis tróficos. Coyotes e gatos-vermelhos ajustaram seus horários de atividade para evitar cruzamentos com o puma, o maior competidor. Esse deslocamento temporal liberou uma janela de oportunidade para as raposas, que passaram a ocupar mais espaços de atividade. Com a maior presença de raposas, a população de coelhos sofreu uma regulação natural, ilustrando como a pressão de um único grande predador pode reorganizar a competição e a predação entre espécies menores.

A função dos pequenos fragmentos de proteção

O caso de Jasper Ridge desafia a noção de que processos ecológicos completos exigem apenas grandes parques nacionais, como o de Yellowstone. Como aproximadamente 82% das áreas protegidas dos Estados Unidos consistem em pequenas reservas, a capacidade desses fragmentos de sustentar espécies-chave é vital. A presença temporária, mas consistente, dos pumas demonstra que mesmo áreas de pequena extensão podem atuar como âncoras para a manutenção de redes alimentares equilibradas, oferecendo serviços ecossistêmicos essenciais mesmo no contexto de uma expansão urbana próxima.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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