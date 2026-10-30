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Descoberta no Chile reduz mortalidade de salmão em 61% durante floração algal

Ciência

Uma descoberta feita em um viveiro comercial no Chile demonstra que o manejo nutricional pode alterar drasticamente a resiliência biológica do salmão-atlântico frente a crises ambientais agudas. O uso de aditivos funcionais específicos reduziu a mortalidade em 61% durante um evento de floração nociva de algas, um dos principais fatores de estresse fisiológico na aquicultura intensiva. Os resultados, publicados na revista científica Fish & Shellfish Immunology, confirmam que o estado metabólico e imunológico da carpa não é apenas uma questão de crescimento, mas um determinante crítico de sobrevivência quando o oxigênio disponível no ambiente colapsa.

Лосось
Photo: commons.wikimedia.org by Hans-Petter Fjeld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Лосось

O experimento foi conduzido em condições reais de produção comercial. A coorte de jovens salmões foi dividida em três grupos de tratamento. O grupo de controle recebeu o ração padrão. Os outros dois grupos receberam, durante 90 dias, dietas enriquecidas com os aditivos Pack Salud e Futerpenol®. Após esse período de condicionamento nutricional, a administração dos aditivos foi interrompida. O verdadeiro teste de desempenho ocorreu semanas depois, quando uma floração algal natural e não planejada atingiu a área do viveiro.

As consequências biológicas desse evento foram severas. A floração causou hipóxia, um déficit agudo de oxigênio nas brânquias, seguido por um surto de estresse oxidativo quando os níveis de oxigênio flutuaram. Essa dinâmica dupla — sufocamento e subsequente inflamação tecidual — é o mecanismo central de mortalidade nessas crises. Ao longo de seis semanas de monitoramento após o evento, as diferenças na taxa de sobrevivência entre os grupos tornaram-se evidentes. O grupo que havia sido condicionado com o Futerpenol® apresentou uma mortalidade 61% menor do que o grupo de controle. O grupo tratado com Pack Salud também mostrou uma redução positiva, mas menos acentuada, de 10% na taxa de morte em comparação com a dieta padrão.

A mecânica da resistência celular

A explicação para essa discrepância não reside em uma simples tolerância passiva, mas em uma reprogramação ativa do sistema de defesa. Os aditivos funcionaram como um modulador da resposta imune e do metabolismo energético. No grupo com Futerpenol®, observou-se uma ativação mais eficiente dos macrófagos, células imunológicas responsáveis por combater infecções secundárias que costumam explorar o tecido comprometido pela hipóxia. Simultaneamente, o organismo produziu níveis adequados de interleucina-10, uma citocina que evita a hiperativação imune, prevenindo que o sistema de defesa ataque os próprios tecidos do peixe durante a recuperação. Além disso, a dieta auxiliou as células a otimizar o uso de energia e a restaurar a defesa antioxidante mais rapidamente, mitigando os danos do estresse oxidativo pós-floração.

Implicações para a segurança da produção

Especialistas da empresa Aqua Health+ destacam que esse tipo de manejo nutricional eleva a biorresistência geral dos animais. Trata-se da capacidade do organismo de não apenas suportar as condições adversas imediatas, mas de recuperar a homeostase funcional após o estresse. O valor prático dessa descoberta é amplificado pelo fato de que a proteção persistiu mesmo três semanas após a interrupção dos aditivos. O que foi inicialmente um estudo de imunidade geral tornou-se, na prática, um teste de resistência estrutural em condições de campo. Para a economia da aquicultura, onde as perdas em eventos climáticos extremos podem inviabilizar safras inteiras, a capacidade de pré-condicionar o rebanho aquático contra choques ambientais representa um avanço na gestão de riscos biológicos, separando a variabilidade do clima da vulnerabilidade do ativo produtivo.

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