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Fóssil de Megacauda sungei no China revela mecanismo de amamentação há 160 milhões de anos

Ciência

Uma equipe internacional de pesquisadores descreveu um organismo antigo e peculiar, Megacauda sungei, que vivia no território da atual China há mais de 160 milhões de anos. A descoberta, reportada pela revista Nature e citada pela publicação Discover Wildlife, oferece novas pistas sobre a evolução dos mamíferos e a origem de sua característica definidora: a capacidade de amamentar a prole.

Раскопки
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Os fósseis foram encontrados na Mongólia Interior. Por meio da microtomografia computadorizada, os cientistas conseguiram examinar em detalhe o esqueleto e o crânio do animal sem danificar os ossos antigos. O Megacauda sungei era uma criatura de porte modesto, com peso estimado entre um e dois quilogramas, tamanho comparável ao do ornitorrinco atual.

Anatomia de uma espécie transicional

A morfologia do animal surpreendeu os paleontólogos por combinar traços que, hoje, pertencem a grupos taxonômicos distintos. Os pesquisadores identificaram três características-chave que revelam seu nicho ecológico:

  • Odontologia predatória: a forma específica das mandíbulas e dos dentes de corte indica que a espécie era carnívora, semelhante à dentição de focas.
  • Locomoção aquática: possuir uma cauda robusta e mobile, análoga à das lontras, o que sugere alta capacidade de manobra em ambientes aquáticos.
  • Origem monotremata: a estrutura do esqueleto pélvico apresenta semelhanças com os mamíferos primitivos que depositam ovos, como o ornitorrinco.

Com base nessas evidências, assume-se que o animal levava um estilo de vida semiaquático, caçando presas menores em corpos d'água doce durante o período Jurássico.

O mecanismo biológico da lactação

O aspecto mais relevante para a biologia evolutiva foi o estudo das estruturas ósseas na região da boca e da garganta. Nos mamíferos modernos, esses elementos sustentam os músculos responsáveis pela sucção complexa e pela deglutição de líquidos.

A presença de tais marcadores anatómicos em um organismo que viveu há 160 milhões de anos permite concluir que os mecanismos fisiológicos necessários para a amamentação começaram a se consolidar ainda no meio do Jurássico. Essa datação é significativamente anterior às estimativas prévias, ajudando os biólogos a entender melhor como se desenvolveram os instintos de cuidado parental que observamos hoje nos animais domésticos e silvestres.

A descoberta reforça a ideia de que a linha evolutiva que levou aos mamíferos atuais foi longa e marcada por diversas espécies "transicionais”, que combinavam traços de diferentes grupos de animais, preenchendo as lacunas na história da vida na Terra.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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