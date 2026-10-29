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Asteroide mais rápido já medido quebra o mito da pilha de entulhos

Ciência

Um objeto espacial que cruzou a atmosfera sobre a Sibéria Oriental em 4 de dezembro de 2024 revelou algo que desafia a imagem comum de asteroides como amontoados de rochas soltas. O asteroide 2024 XA1 não era apenas uma pedra vagando pelo vácuo; ele girava sobre si mesmo com uma velocidade extrema, completando uma volta inteira a cada 1,63 segundo.

Астероид
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Астероид

A medição do giro

A descoberta foi possível graças a uma corrida contra o tempo. Entre a detecção do objeto e sua entrada na atmosfera terrestre, houve um intervalo de apenas dez horas. Nesse curto período, astrônomos liderados por Zhang Xiliang e Fan Xiangyu, do Observatório Astronômico de Yunnan da Academia Chinesa de Ciências, utilizaram o telescópio de Lijiang — que possui um espelho de 2,4 metros — para monitorar o corpo celeste.

O foco da equipe não era a trajetória, mas as oscilações sutis no brilho do asteroide. Essas variações de luz permitem calcular o período de rotação do objeto. Ao registrar o ciclo de 1,63 segundo, o 2024 XA1 superou o recorde anterior do asteroide 2024 BX1, que girava a cada 2,58 segundos, tornando-se o objeto mais rápido já registrado entre os asteroides que orbitam a Terra.

A diferença entre gravidade e coesão

Essa velocidade de rotação impõe um limite físico rigoroso. Para um objeto desse tamanho, a força centrífuga gerada por um giro tão rápido é consideravelmente maior do que a força da gravidade necessária para mantê-lo unido. Se o 2024 XA1 fosse composto por fragmentos soltos unidos apenas pela atração gravitacional — a chamada "pilha de entulhos" -, ele teria se despedaçado no espaço muito antes de chegar à Terra.

A evidência de que o asteroide manteve sua integridade até a entrada na atmosfera conduz a uma conclusão técnica: ele era um monólito. Trata-se de uma rocha sólida e coesa, cuja resistência estrutural interna superou a força de rotação. A hipótese é que esse corpo seja um fragmento resultante de uma colisão anterior entre objetos maiores, evento que teria imprimido a aceleração angular massiva observada.

O impacto na vigilância espacial

A análise do 2024 XA1 é relevante para o monitoramento de riscos terrestres. Segundo o Centro de Planetas Menores da União Astronômica Internacional, existiam, até outubro de 2026, quase 42,8 mil asteroides próximos à Terra catalogados, dos quais 2.542 são classificados como potencialmente perigosos. Muitos desses objetos são pequenos e difíceis de detectar precocemente.

Até hoje, foram 13 os casos em que a queda de um asteroide foi prevista com sucesso, com janelas de resposta que variaram de duas a 21 horas. Saber se um objeto é um monólito sólido ou um aglomerado poroso altera drasticamente o cálculo da energia de impacto e a forma como ele se fragmenta ao atingir a atmosfera. O método de análise de luminosidade aplicado neste caso permite extrair características físicas essenciais mesmo quando o tempo de observação é extremamente limitado.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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