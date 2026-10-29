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Cientista brasileiro surpreende nos EUA: prêmio inédito reconhece luta contra mitos sobre vacinas

Ciência

O combate à desinformação médica ganhou um reforço brasileiro com reconhecimento internacional. O cientista e doutor em Engenharia Biomédica Daniel Dahis tornou-se o primeiro brasileiro a vencer o prestigiado prêmio Eric and Wendy Schmidt Awards for Excellence in Science Communications, concedido pelas Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina dos Estados Unidos.

Даниэль Даис, бразильский учёный
Photo: https://www.instagram.com/ by https://www.instagram.com/danieldahis/
Даниэль Даис, бразильский учёный

O pesquisador  foi premiado por seu trabalho de divulgação científica focado no funcionamento das vacinas e na democratização do conhecimento técnico para o grande público.

Com mais de 750 mil seguidores nas redes digitais, Daniel Dahis atua de forma independente traduzindo conceitos complexos em vídeos dinâmicos e acessíveis: 

"Existe alguma ligação entre as vacinas contra a COVID-19 e o AVC?" (Combate direto a boatos sobre imunizantes).

"É possível reduzir o risco de câncer em cerca de 44%" (Foco em prevenção no Instagram).

"Este bebê entrará para a história" (Explicação de avanços científicos no TikTok)

A iniciativa não se resume a simplificar termos complexos, mas a preencher a lacuna existente entre a bancada do laboratório e a percepção social. O foco do trabalho premiado foi desmistificar a biologia das vacinas, explicando como esses imunizantes interagem com o sistema imunológico humano para gerar proteção, combatendo a disseminação de narrativas falsas que frequentemente utilizam lacunas de compreensão técnica para gerar medo.

Para o cientista, a premiação sublinha uma urgência contemporânea: a defesa ativa da ciência. A estratégia utilizada envolve a criação de conteúdos digitais que não apenas informam, mas educam o cidadão sobre o método científico. Ao explicar como se chega a uma conclusão e quais são os mecanismos de segurança e eficácia, o pesquisador transforma a evidência científica em uma ferramenta de empoderamento para o paciente.

O reconhecimento nos EUA destaca a importância de transformar o cientista em um comunicador. A evidência demonstra que a transparência sobre os processos de desenvolvimento vacinal é o caminho mais eficaz para elevar a confiança pública, reduzindo a hesitação vacinal através do entendimento real do mecanismo de ação biológica.

Embora a premiação celebre o impacto da comunicação, o desafio permanece na escala: a luta contra a desinformação é constante e exige que a ciência não apenas produza resultados, mas saiba narrá-los de forma acessível, sem sacrificar o rigor técnico. O prêmio serve como um marco de que a comunicação científica rigorosa é, hoje, tão vital quanto a própria pesquisa básica.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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