Cometas não trouxeram a química da vida, diz nova simulação

Quatro e meio bilhões de anos atrás, a atmosfera da Terra não cheirava a nada familiar. Entre gases ácidos e poeira, flutuava um composto particular: o ácido cianídrico, ou HCN. Para a química primitiva, essa molécula não era um veneno, mas uma moeda de troca essencial. De suas estruturas podiam emergir açúcares, lipídios e os nucleotídeos que, em última instância, dariam origem às primeiras células. Durante décadas, a narrativa dominante sugeriu que cometas, ao bombardearem o planeta, entregavam esses ingredientes vitais. Cada impacto seria um pequeno reator, um evento catastrófico que, paradoxalmente, fornecia a matéria-prima para a vida. No entanto, novos cálculos matemáticos indicam que essa imagem idílica é estatisticamente frágil. A Terra, pela sua gravidade e atmosfera densa, foi, na verdade, um destino difícil para a entrega eficaz dessa química precursora.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Столкновение планет

A matemática do acidente improvável

Para entender por que a 'teoria do impacto' perde força, é necessário olhar para a física bruta do encontro. Um grupo de pesquisadores liderado por Richard Enslow, da Universidade de Cambridge, decidiu simular o que realmente acontece quando um cometa, contendo cerca de 0,1% de ácido cianídrico em relação à sua água, atinge a superfície terrestre. Eles processaram 100 mil cenários de colisão, variando a velocidade, o ângulo de entrada e o tamanho do objeto cósmico. O objetivo era ver se o HCN sobreviveria às condições extremas e se permaneceria em concentrações úteis — pelo menos 10 milimoles por litro — sem evaporar ao entrar na atmosfera densa da Terra.

Os resultados são uma lição em improbabilidade. Para que as moléculas sobrevivessem ao atrito e à compressão da entrada atmosférica, o cometa precisava cair sob um ângulo muito rasante e a uma velocidade relativamente baixa. Mas a sobrevivência ao impacto era apenas a primeira metade do problema. A segunda era a água. Nas condições terrestres, chuvas e águas subterrâneas diluíram rapidamente qualquer 'caldeirão' químico quente, reduzindo as concentrações a níveis insuficientes para disparar as reações complexas necessárias para a pré-biótica. O veredito das simulações é duro e específico: em média, apenas 1 caso em 100 mil resultou em condições favoráveis para a química da origem da vida.

Na comparação com outros planetas, a ineficiência terrestre fica ainda mais clara. Em Vênus, os modelos identificaram 53 impactos bem-sucedidos. Em Marte, o número ultrapassou mil casos favoráveis. A explicação reside na física local: a atmosfera mais rarefeita de Marte e sua gravidade menor permitem que os cometas atinjam a superfície com menos energia cinética, preservando melhor a química delicada que trazem. Na Terra, a densidade do ar atua como um escudo protetor contra a radiação, mas funciona como uma barreira destrutiva para a entrega de precursores químicos via impactos.

Essa revisão não nega que a vida surgiu na Terra, mas obriga a replantar a bandeira da origem. Se as cometas não foram as principais entregadoras do ácido cianídrico, outros mecanismos devem ter pesado mais na balança. Sínteses atmosféricas, fontes hidrotermais ou reações químicas em fendas de sulfetos podem ter desempenhado um papel mais central na criação do 'caldo' primordial. O que a matemática revela não é uma falha na vida, mas uma falha no mito da felicidade cósmica. A origem da vida terrestre parece ter sido menos um presente do céu e mais uma conquista química local, forjada em condições muito mais restritas e menos espetaculares do que os antigos impactos sugeriam.