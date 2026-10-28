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Aranhas saltadoras têm sono estruturado em duas fases

Ciência

Nas florestas tropicais de Queensland, pequenos predadores como a aranha-saltadora *Portia fimbriata* não hibernam simplesmente à noite. Eles passam por um ciclo de repouso complexo e regulado, que pesquisadores descrevem em um artigo para a revista PNAS como um sono completo. Por muito tempo, acreditou-se que as aranhas experimentavam um torpor simples — uma desaceleração passiva do metabolismo sem fases profundas de recuperação. Novos dados mostram que, mesmo em criaturas tão pequenas quanto as aranhas-saltadoras, o repouso tem uma estrutura semelhante ao sono dos mamíferos.

Желтосумный паук
Photo: commons.wikimedia.org by Lucarelli, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Желтосумный паук

As aranhas *Portia fimbriata* são um objeto de estudo especial para a neurobiologia. Elas possuem visão aguçada e inteligência altamente desenvolvida, o que torna seu comportamento mais complexo do que o de muitos outros artrópodes. Para observar sua vida noturna, cientistas utilizaram câmeras infravermelhas. As gravações revelaram que seu repouso é dividido em dois estados distintos. Na fase de repouso profundo, a aranha fica completamente imóvel e seu metabolismo desacelera. Durante a fase ativa, o corpo começa a se contrair, as pernas fazem micromovimentos e as estruturas internas dos olhos mudam de posição visivelmente.

Um Ritmo Independente da Luz

Durante uma noite, uma aranha experimenta, em média, 11 episódios desse tipo, cada um com duração de pouco mais de um minuto. É importante ressaltar que esse ritmo se mantém mesmo em condições de luz constante e fraca. Isso comprova que as aranhas são guiadas por um relógio biológico interno, e não por sinais luminosos externos. Seus corpos sabem quando descansar, mesmo que as condições ambientais não proporcionem escuridão completa.

Como Verificaram o Sono

Para confirmar que se tratava de sono e não apenas hibernação, os pesquisadores testaram dois critérios principais: uma resposta reduzida a estímulos externos e a capacidade do corpo de "recuperar" o sono perdido. Os resultados foram convincentes. Quando uma aranha acordada ouve um som, ela reage em 1,7 segundos. Durante a fase de "sono ativo", o tempo de reação diminui para 4,3 segundos, e muitos indivíduos não reagem a nenhum ruído, como se estivessem mergulhando em um sono profundo.

Os cientistas também interromperam artificialmente o sono das aranhas, introduzindo insetos em seu ambiente. Após uma noite tão "sem dormir", as aranhas exibiram os efeitos clássicos da privação de sono. Elas tentaram compensar o déficit, aumentando a duração do sono em 8,5% e o número de "fases ativas" em quase 80%. Isso demonstra que o corpo da aranha realmente monitora a quantidade de descanso que perdeu e a compensa.

O que isso muda em nossa compreensão?

Esta é a primeira confirmação experimental de que as aranhas são capazes de sono bifásico. Embora seu sistema nervoso seja estruturado de forma completamente diferente do dos humanos, a evolução as levou a desenvolver mecanismos semelhantes para restaurar o corpo. Os cientistas ainda não podem afirmar se as aranhas sonham — isso exigiria o registro direto da atividade cerebral. No entanto, a própria existência de um sono profundo, seletivo e rigorosamente regulado em artrópodes muda nossa compreensão da natureza do repouso no reino animal. Descobrimos que até mesmo um predador minúsculo com oito olhos precisa de uma "reinicialização" completa de seu sistema para manter a eficiência durante o dia.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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