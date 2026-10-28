Partículas fantasmagóricas atravessando a realidade: vestígios ocultos revelam a origem de toda a matéria

Uma partícula de neutrinos vinda do Sol poderia atravessar um bloco de chumbo com um ano-luz de espessura — cerca de 9,5 trilhões de quilômetros — sem colidir com um único átomo. Essa natureza quase invisível define os neutrinos, mas a física agora busca algo ainda mais esquivo: os chamados "neutrinos direitos".

Photo: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сверхсветовые частицы

A massa invisível e o paradoxo da existência

De acordo com o Modelo Padrão da física de partículas, os neutrinos não deveriam possuir massa. No entanto, a observação de que eles mudam de "sabor" (flavor) enquanto se deslocam prova que eles possuem, sim, uma massa, ainda que ínfima. Para resolver essa contradição, cientistas propõem o mecanismo de "gangorra" (seesaw): a ideia de que os neutrinos leves que conhecemos são o reflexo de parceiros invisíveis e extremamente pesados.

Em um estudo publicado na revista Physical Review Letters, o físico Rishav Roshan, da Universidade de Southampton (Reino Unido), e Sudipta Shaw, do Instituto Tecnológico Indiano de Kanpur, investigaram o impacto de um desses parceiros pesados no início do universo. No modelo analisado, essa partícula hipotética seria aproximadamente 100 trilhões de vezes mais pesada que um próton.

O freio cósmico que salvou a matéria

O enigma central da cosmologia é por que a matéria venceu a antimatéria. Se ambas tivessem sido criadas em quantidades iguais após o Big Bang, teriam se aniquilado instantaneamente, resultando em um universo composto apenas por radiação, sem estrelas, planetas ou vida.

Os pesquisadores sugerem que, nos primeiros instantes do cosmos, esses neutrinos pesados teriam se tornado a fonte dominante de energia. Enquanto a radiação e a matéria comum perdiam densidade rapidamente com a expansão, essas partículas massivas e longevas mantinham sua influência, criando um período de "dominação material precoce".

Essa fase alterou a dinâmica de expansão do espaço, agindo como um freio para as interações entre partículas. Esse retardamento foi crucial: ele permitiu que o universo "distinguisse" os sabores de léptons (família que inclui os elétrons), preservando um pequeno excesso de matéria que, de outra forma, teria sido apagado pela rapidez dos processos térmicos.

A busca por evidências mensuráveis

Embora a teoria seja elegante, ela enfrenta um limite físico imediato: os aceleradores de partículas atuais não possuem energia suficiente para criar objetos tão massivos quanto os neutrinos direitos. A prova, portanto, não virá de laboratórios terrestres, mas de sinais vindos do espaço profundo.

A hipótese prevê que a era de dominação desses neutrinos tenha deixado uma marca específica — um "degrau" ou quebra — no espectro de ondas gravitacionais, possivelmente originadas por cordas cósmicas. A detecção dessas assinaturas depende de projetos futuros, como o observatório espacial LISA (previsto para 2035) e o SKAO, na Austrália e África do Sul. Até que esses dados sejam coletados, a existência dos neutrinos direitos permanece como uma possibilidade matemática que explica por que o universo não é um vazio radiante.