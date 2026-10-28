Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Partículas fantasmagóricas atravessando a realidade: vestígios ocultos revelam a origem de toda a matéria

Ciência

Uma partícula de neutrinos vinda do Sol poderia atravessar um bloco de chumbo com um ano-luz de espessura — cerca de 9,5 trilhões de quilômetros — sem colidir com um único átomo. Essa natureza quase invisível define os neutrinos, mas a física agora busca algo ainda mais esquivo: os chamados "neutrinos direitos".

Сверхсветовые частицы
Photo: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сверхсветовые частицы

A massa invisível e o paradoxo da existência

De acordo com o Modelo Padrão da física de partículas, os neutrinos não deveriam possuir massa. No entanto, a observação de que eles mudam de "sabor" (flavor) enquanto se deslocam prova que eles possuem, sim, uma massa, ainda que ínfima. Para resolver essa contradição, cientistas propõem o mecanismo de "gangorra" (seesaw): a ideia de que os neutrinos leves que conhecemos são o reflexo de parceiros invisíveis e extremamente pesados.

Em um estudo publicado na revista Physical Review Letters, o físico Rishav Roshan, da Universidade de Southampton (Reino Unido), e Sudipta Shaw, do Instituto Tecnológico Indiano de Kanpur, investigaram o impacto de um desses parceiros pesados no início do universo. No modelo analisado, essa partícula hipotética seria aproximadamente 100 trilhões de vezes mais pesada que um próton.

O freio cósmico que salvou a matéria

O enigma central da cosmologia é por que a matéria venceu a antimatéria. Se ambas tivessem sido criadas em quantidades iguais após o Big Bang, teriam se aniquilado instantaneamente, resultando em um universo composto apenas por radiação, sem estrelas, planetas ou vida.

Os pesquisadores sugerem que, nos primeiros instantes do cosmos, esses neutrinos pesados teriam se tornado a fonte dominante de energia. Enquanto a radiação e a matéria comum perdiam densidade rapidamente com a expansão, essas partículas massivas e longevas mantinham sua influência, criando um período de "dominação material precoce".

Essa fase alterou a dinâmica de expansão do espaço, agindo como um freio para as interações entre partículas. Esse retardamento foi crucial: ele permitiu que o universo "distinguisse" os sabores de léptons (família que inclui os elétrons), preservando um pequeno excesso de matéria que, de outra forma, teria sido apagado pela rapidez dos processos térmicos.

A busca por evidências mensuráveis

Embora a teoria seja elegante, ela enfrenta um limite físico imediato: os aceleradores de partículas atuais não possuem energia suficiente para criar objetos tão massivos quanto os neutrinos direitos. A prova, portanto, não virá de laboratórios terrestres, mas de sinais vindos do espaço profundo.

A hipótese prevê que a era de dominação desses neutrinos tenha deixado uma marca específica — um "degrau" ou quebra — no espectro de ondas gravitacionais, possivelmente originadas por cordas cósmicas. A detecção dessas assinaturas depende de projetos futuros, como o observatório espacial LISA (previsto para 2035) e o SKAO, na Austrália e África do Sul. Até que esses dados sejam coletados, a existência dos neutrinos direitos permanece como uma possibilidade matemática que explica por que o universo não é um vazio radiante.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Mulher
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Frilitunia: um novo padrão em jardins tropicais que desafia a petúnia
Jardinagem
Frilitunia: um novo padrão em jardins tropicais que desafia a petúnia
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Animais
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Mais populares
A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos

Descubra como aproveitar melhor o micro-ondas para conservar seus alimentos e manter o aparelho em ótimo estado. Um guia crucial para a segurança na cozinha.

A maioria desconhece: micro-ondas pode ser um aliado na conservação de alimentos
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Vinagrete frito: legumes em cubos e azeitonas
Stufado de legumes: o sal final e o descanso definem a textura
Gracie Abrams escolhe sapatos brancos com meias pretas de 80 deniers
Negociações de alto risco: contatos diretos entre Finlândia, Noruega e Kremlin definem novos rumos Evgenia Rumyantseva Vučić perdeu as eleições antecipadas: Sérvia chegou ao poder com base em slogans Lubov Lulko A vitória de Lula: mudanças que podem impactar todos os brasileiros! Petr Ermilin
Inglês em destaque: Harry Kane superou Mbappé e Yamal na votação
Beleza além do verniz polido: escolhas físicas que garantem resistência nas pontas dos dedos
Irina Shayk apresenta nova técnica de maquiagem durante a Semana de Moda de Milão
Irina Shayk apresenta nova técnica de maquiagem durante a Semana de Moda de Milão
últimos materiais
Partículas fantasmagóricas atravessando a realidade: vestígios ocultos revelam a origem de toda a matéria
Solyanka em 30 minutos com salmoura de azeitonas
Parque Nacional Krasnoyarskie Stolby interrompe visitação pública devido à alta atividade de ursos
Manica regista a menor taxa de prevalência de HIV em todo o território de Moçambique
Animais que parecem fofos são predadores letais na fase adulta
Cinco pessoas são acusadas de manter dois portugueses em escravatura moderna durante 15 anos
Salada quente de frango e berinjela com molho de suco da carne
Rússia usa algoritmos de recuperação de refinarias sob risco para vender serviços ao Oriente Médio
Operação Contenção: mortes de 117 civis e 5 policiais continuam sob investigação um ano depois
Em Bali, maré alta isola turistas em praias cercadas por falésias
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.