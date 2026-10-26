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Radiação na órbita da Lua é mais moderada do que o esperado, revela missão Artemis I

Ciência

Um cristal de fluoreto de lítio, recuperado de um dos manequins da nave Orion, guarda em sua estrutura milhares de cicatrizes microscópicas. Quando iluminados por luz azul, esses defeitos emitem um brilho vermelho tênue, revelando a trajetória exata de cada próton ou núcleo cósmico que atravessou o corpo do manequim entre novembro e dezembro de 2022.

Лунный кратер с редкими металлами
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лунный кратер с редкими металлами

Esses registros, coletados durante a missão Artemis I, trazem a resposta para uma questão central na física de raios cósmicos: qual é a real periculosidade do espaço profundo quando removemos a proteção do campo magnético da Terra e desconsideramos a influência das partículas de baixa energia dos cinturões de Van Allen?

O resultado surpreendeu os pesquisadores não por revelar um perigo extremo, mas por sua moderação. As medições indicaram que a dose de radiação na órbita da Lua excede apenas moderadamente os níveis encontrados no espaço próximo à Terra. Esse dado contraria a expectativa intuitiva de que a perda da magnetosfera terrestre causaria um salto drástico na carga radiológica.

Segundo o professor Pavel Bilski, do Instituto de Física Nuclear da Academia Polonesa de Ciências (IFJ PAN), a explicação reside na composição da radiação. Na órbita terrestre, grande parte da dose provém de prótons de baixa energia retidos nos cinturões de Van Allen. Próximo à Lua, esse fator desaparece, dando lugar aos raios cósmicos galácticos. Embora possuam energia colossal, essas partículas atravessam o corpo humano depositando apenas uma pequena fração de sua energia no caminho, o que torna a diferença de radiação menos dramática do que se supunha.

A luz que revela o invisível

Para capturar esses eventos, foram utilizados detectores experimentais de fluoreto de lítio (LiF), desenvolvidos em Cracóvia. Diferente das placas plásticas convencionais, que exigem corrosão química para revelar as trilhas, o LiF funciona de forma análoga a um filme fotográfico, mas com uma leitura óptica distinta.

Quando uma partícula ionizante atravessa a rede cristalina, ela expulsa elétrons e cria defeitos pontuais, chamados centros de cor. Em laboratório, esses centros são ativados por luz azul e registrados por um microscópio de fluorescência. O desafio técnico reside no fato de que o microscópio foca em um segmento de um mícron, mas a câmera capta o brilho difuso de camadas adjacentes, criando um ruído de fundo que pode distorcer a medição da densidade de ionização.

Além disso, a morfologia da trilha indica a natureza da partícula: partículas altamente ionizantes deixam linhas contínuas e nítidas, enquanto as de baixa ionização formam cadeias de pontos. Para solucionar isso, a equipe do IFJ PAN desenvolveu um software de filtragem e calibração que reduziu a margem de erro para 15% em comparação com detectores padrão.

Novas perspectivas sobre o risco biológico

A principal vantagem do método validado na Artemis I é a sensibilidade a eventos de baixa energia. Os pesquisadores registraram inúmeras trilhas de partículas que ficariam invisíveis para as tecnologias anteriores, revelando que a compreensão do impacto da radiação no espaço profundo estava incompleta por ignorar esse "fundo" energético.

Os cristais de LiF, produzidos pelo método Czochralski, possuem dimensões milimétricas, tornando-os ideais para serem integrados a vestimentas ou equipamentos de astronautas. Quando enriquecidos com o isótopo lítio-6, esses cristais tornam-se sensíveis a nêutrons, reagindo com os núcleos de lítio para gerar partículas carregadas secundárias.

Essa capacidade transforma o detector passivo em uma ferramenta capaz de distinguir a composição dos raios cósmicos, em vez de apenas somar a dose total. Assim, a missão Artemis I demonstrou que, para avaliar os riscos biológicos de missões lunares, é preciso enxergar não apenas os impactos massivos dos raios galácticos, mas a estrutura fina dos eventos silenciosos que, até então, escapavam à visão da ciência.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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