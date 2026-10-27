Por que o cérebro humano é maior: estudo liga a diferença a um antigo vírus ausente em nós

Em um laboratório da Universidade de Lund, na Suécia, dois tipos de tecido estão amadurecendo em placas de Petri. Eles parecem quase idênticos, mas se comportam como dois universos diferentes. De um lado, estão organoides cultivados a partir de células-tronco humanas; do outro, estruturas semelhantes derivadas de células de chimpanzé. Apesar de nossos genomas serem mais de 96% idênticos, o cérebro humano é três vezes maior e significativamente mais complexo. Os cientistas levantaram a hipótese de que a chave para essa diferença reside não em novos genes, mas em "fósseis genômicos" — remanescentes de vírus antigos que alteraram a forma como nossas células gerenciam seu próprio desenvolvimento.

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Pegadas virais no DNA

Retrovírus endógenos compõem cerca de 8% do genoma humano. Eles são o legado de infecções que, milhões de anos atrás, entraram nas células reprodutivas de nossos ancestrais e inscreveram permanentemente seu código em nosso DNA. Os pesquisadores se interessaram pelo vírus PTERV1, presente no genoma do chimpanzé, mas completamente ausente em humanos. A hipótese é que, há 5 a 7 milhões de anos, na divergência de nossos caminhos evolutivos, os ancestrais dos chimpanzés sobreviveram a uma pandemia desse vírus. Ou os ancestrais humanos eram resistentes a ele ou simplesmente evitaram o contato.

Bloqueio do gene LINC00662

Para testar se esse vírus afetava o desenvolvimento cerebral, neurogeneticistas utilizaram a tecnologia de edição genômica CRISPR. O experimento mostrou que o gene LINC00662 é inativo em "cérebros" de chimpanzés, enquanto é altamente ativo em organoides humanos. Quando os cientistas removeram fragmentos virais das células de chimpanzé, o gene LINC00662 "despertou" e começou a funcionar. Isso comprovou que a presença do PTERV1 no genoma do chimpanzé bloqueia a atividade desse importante elemento.

Efeito na formação de neurônios

Um experimento inverso confirmou a importância desse mecanismo. Quando os cientistas "desativaram" deliberadamente o LINC00662 em organoides humanos, a atividade dos genes responsáveis ​​pela formação de neurônios e conexões sinápticas diminuiu significativamente. Os resultados do estudo, publicados na revista Science Advances, indicam que a evolução do cérebro humano é impulsionada não apenas pelo surgimento de novos genes, mas também por mudanças no funcionamento de genes já existentes. A pandemia de um vírus ancestral, que afetou apenas a linhagem dos chimpanzés, pode ter sido um fator aleatório que desviou o desenvolvimento dos primatas: enquanto a assinatura viral "silenciou" certos genes nos chimpanzés, nos humanos eles continuaram a contribuir para a formação de um sistema nervoso mais complexo.