Por que elogiar o gênero pode piorar o preconceito contra a mulher

Uma frase de incentivo como "O futuro é feminino" ou "Faça como uma garota" parece, à primeira vista, a ferramenta ideal para impulsionar a confiança de mulheres e meninas. No entanto, a intenção de motivar pode carregar um efeito colateral invisível: ao destacar excessivamente o gênero, essas mensagens podem acabar reforçando a ideia de que as mulheres são, na verdade, menos capazes ou menos comuns em determinadas áreas.

Photo: Pravda by Анна Демидова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трудная дорога к признанию

O paradoxo do destaque

Para entender como a linguagem molda a percepção de competência, pesquisadores da Universidade de Edimburgo e da Universidade de Nova York, incluindo April Bailey e Andrei Simonyan, desenharam um experimento com mais de 1.100 voluntários nos Estados Unidos. Para evitar que preconceitos sobre profissões reais interferissem nos dados, os cientistas criaram uma atividade fictícia chamada "gazzing".

O teste era simples: um grupo de participantes lia sobre sucessos associados ao gênero (como "Uma garota é campeã de gazzing"), enquanto outro grupo lia sobre indivíduos identificados apenas por nomes ("John é campeão de gazzing"). Também foram testados grupos sociais imaginários para servir de controle.

O resultado revelou um padrão contra-intuitivo. Quando o gênero era explicitamente mencionado, tanto homens quanto mulheres tendiam a avaliar as habilidades das praticantes de "gazzing" como inferiores. Além disso, a percepção era de que menos mulheres estavam envolvidas naquela atividade e o interesse pessoal dos participantes pela área diminuía.

A armadilha da inferência

O estudo observou que esse fenômeno é significativamente mais forte em adultos do que em crianças. Isso sugere que o cérebro adulto opera por meio de inferências ocultas: se o gênero de alguém é enfatizado como um diferencial, a conclusão automática é que a presença de mulheres naquele campo é uma raridade ou uma exceção, e não a regra.

A prova de que o problema não era o ato de agrupar pessoas, mas sim o estereótipo de gênero, surgiu quando os pesquisadores utilizaram grupos fictícios. Nesses casos, o efeito negativo desapareceu. O impacto existia apenas quando a categoria era a de "mulher" ou "homem", ligando-se a preconceitos profundamente enraizados.

Os autores da pesquisa esclarecem que a visibilidade das conquistas femininas continua sendo fundamental. O ponto crítico, porém, reside na abordagem. Em vez de apresentar o gênero como o elemento central ou a causa do sucesso, a estratégia mais eficaz seria demonstrar a competência e os resultados das mulheres sem transformar o sexo biológico no foco principal da narrativa.