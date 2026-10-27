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Pesquisadores corrigem modelos climáticos e alertam para o fim antecipado do gelo marinho no Ártico

Ciência

O gelo marinho do Ártico durante o inverno pode estar desaparecendo décadas antes do previsto e em uma escala muito maior do que sugeriam os modelos anteriores. Um novo estudo, publicado na revista *Nature Geoscience*, indica que a perda da cobertura de gelo nos meses frios pode atingir um milhão de quilômetros quadrados adicionais nos próximos anos — um número que supera, de forma significativa, as projeções científicas anteriores.

Ледокол во льдах
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ледокол во льдах

Uma memória oculta sob as ondas

A discrepância nas previsões climáticas atuais decorre de uma lacuna comum: a maioria dos modelos tem dificuldade em representar com precisão as condições de inverno. Para fundamentar suas estimativas na realidade, pesquisadores da Universidade de Cambridge e do Centro Mexicano de Pesquisa Matemática recorreram a um "arquivo" natural. Eles analisaram sedimentos marinhos que contêm o registro químico do clima da Terra durante o meio do Holoceno — um período, há cerca de 6.000 anos, em que o planeta era naturalmente mais quente devido a variações orbitais.

Ao medir os vestígios químicos deixados por algas que viviam tanto no gelo quanto em águas abertas, a equipe reconstruiu a forma como o gelo marinho reagiu a eventos de aquecimento no passado. Esses dados concretos serviram como referência para testar 27 modelos climáticos modernos. A comparação revelou um erro sistemático: os modelos computacionais superestimavam, de forma consistente, a resiliência do gelo durante o inverno. Ao aplicar um método estatístico para conferir maior peso aos modelos que melhor correspondiam aos dados históricos extraídos dos sedimentos, os pesquisadores corrigiram essas distorções.

Esse ajuste trouxe três resultados práticos:

Eliminou a subestimativa das perdas futuras de gelo.
Reduziu a incerteza das previsões em 85%.
Permitiu a criação de mapas mais precisos, identificando as áreas específicas do Ártico com maior probabilidade de ficarem livres de gelo nas próximas décadas.

Consequências além dos polos

O gelo marinho de inverno funciona como uma camada que regula a troca de calor e umidade entre o oceano e a atmosfera. Quando essa cobertura se torna mais fina ou desaparece, os efeitos se propagam muito além das regiões polares. Os novos modelos, já corrigidos, apontam para riscos regionais específicos:

Groenlândia: prevêem-se nevadas intensas no sudeste da ilha — uma mudança que pode afetar a estabilidade de sua imensa camada de gelo.
Mediterrâneo: a região deve enfrentar uma frequência maior de precipitações, elevando a probabilidade de inundações no sul da Europa. Crystal Fuh, autora principal do estudo e integrante do Scott Polar Research Institute, ressalta que os processos físicos de derretimento do gelo são idênticos, independentemente do fator que impulsiona o aquecimento — seja ele natural ou antropogênico. Essas descobertas oferecem aos cientistas uma ferramenta mais precisa para avaliar os riscos climáticos específicos enfrentados por regiões que, à primeira vista, estão muito distantes do Ártico em processo de derretimento.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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