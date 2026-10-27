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Tardígrados: vácuo do espaço não mata, mas luz solar sim

Ciência

Em setembro de 2007, a bordo da espaçonave automática Foton-M3, um grupo minúsculo de tardígrados ficou exposto ao vácuo do espaço aberto, sem qualquer equipamento de proteção. A esses invertebrados microscópicos de oito patas coube o feito de serem os primeiros representantes do reino animal a sobreviver fora de um habitat terrestre convencional. O experimento, conduzido na plataforma europeia Biopane-6, posicionou os organismos a uma altitude entre 258 e 281 quilômetros da Terra, onde permaneceram por dez dias.

Тихоходка на Марсе
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Тихоходка на Марсе

A variável decisiva

Durante esse período, duas espécies — Richtersius coronifer e Milnesium tardigradum -, junto com seus ovos, enfrentaram três ameaças simultâneas: o vácuo quase total, a radiação ultravioleta intensa e os raios cósmicos. Os dados coletados revelaram uma distinção crucial. O vácuo, por si só, não se mostrou fatal. As taxas de sobrevivência e capacidade reprodutiva dos espécimes expostos ao vácuo corresponderam às do grupo de controle que permaneceu na Terra.

O verdadeiro limitador foi a luz solar. Nos grupos sem proteção contra o espectro curto, a sobrevivência foi mínima: apenas três indivíduos de Milnesium tardigradum retornaram à vida após a reidratação. Em contraste, nos espécimes protegidos contra a parte de baixa frequência do espectro, cerca de 68% das criaturas recuperaram as funções vitais 30 minutos após a reidratação, e parte delas produziu descendentes viáveis. A conclusão do estudo é direta: para os tardígrados, o obstáculo crítico no espaço não é a ausência de pressão atmosférica, mas a exposição direta à radiação ultravioleta agressiva.

A defesa molecular

A capacidade de resistir a essas condições extremas reside na entrada em um estado de criobiótico conhecido como tun. Nessa configuração, o animal recolhe as patas e a cabeça, assumindo a forma de um barril compacto. O conteúdo de água no corpo é reduzido a frações de porcentagem e o metabolismo quase cessa completamente, permitindo um estado de anaerobiose que pode durar anos.

Para evitar a destruição das proteínas e do DNA durante o quase completo dessecamento, os tardígrados empregam ferramentas bioquímicas específicas. Proteínas chamadas CAHS formam uma estrutura semelhante a vidro quando perdem a água, um processo de vitrificação que fixa o conteúdo celular e impede o colapso ou a deformação das moléculas. O proteína Dsup atua criando uma barreira física que protege o DNA contra radicais danosos. Além disso, um sistema de reparo altamente eficiente restaura o material genético após a exposição à radiação ionizante. Esses mecanismos permitem que a vida persista onde a lógica da biologia terrestre parece falhar, demonstrando que a adaptação extrema é uma questão de química celular precisa, não apenas de resiliência biológica genérica.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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