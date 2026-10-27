Glaciar Barnes: revelações surpreendentes sobre o clima da Terra Baffin

Na Terra Baffin, o Glaciar Barnes ocupa hoje uma área de cerca de 6 mil quilômetros quadrados — uma extensão comparável à da cidade de Moscou. O que parece ser apenas um fragmento de gelo no Ártico é, na verdade, o último remanescente do gigantesco Escudo Laurentiano, que, há 20 mil anos, estendia-se até latitudes próximas ao sul da Europa. É nesse cenário que pesquisadores encontraram evidências físicas de que o planeta estava trilhando um caminho climático diferente do que as simulações computacionais previam.

Photo: commons.wikimedia.org by AWeith, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Айсберг в Арктике

O registro escrito no solo

A descoberta não veio de modelos matemáticos, mas de vestígios concretos: restos de vegetação expostos pelo recuo do gelo. Através da datação por radiocarbono, cientistas publicaram na revista Science que o recuo do Glaciar Barnes cessou por volta de 1600 a. C. Mais surpreendente é que, a partir do início da Era Cristã, o gelo começou a avançar novamente, recuperando área durante dois milênios.

Esse processo de readvanço glacial persistiu até a década de 1960. Foi nesse ponto que a elevação das temperaturas médias de verão, impulsionada pelo aquecimento antropogênico, interrompeu a expansão do gelo e desencadeou a perda de massa atual. Na prática, a atividade humana interrompeu um processo de nova glaciação que já estava em curso.

Por que a Terra Baffin?

A precisão desses dados deve-se a uma característica geológica rara: o Glaciar Barnes repousa sobre uma rocha que quase não desliza. Diferente de outras geleiras que "escavam" e misturam o terreno, este glaciar preservou as camadas de vegetação como se fosse um arquivo organizado, permitindo que a cronologia do avanço e recuo do gelo fosse lida sem as distorções comuns em outras regiões do mundo.

O limite entre o modelo e a realidade

Até então, a comunidade científica dependia de modelos climáticos que sugeriam que a Terra levaria milhares ou até dezenas de milhares de anos para iniciar uma nova expansão glacial. No entanto, as evidências geológicas diretas mostram que esse ciclo já havia começado. A discrepância revela que as simulações muitas vezes divergem dos dados paleoclimáticos reais.

A implicação dessa descoberta vai além da glaciologia. Os autores do estudo sugerem que, se a trajetória climática natural tivesse seguido esse caminho de resfriamento sem a interferência industrial, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera teria caído significativamente. Esse cenário poderia ter tornado a agricultura pré-industrial fora dos trópicos extremamente difícil, alterando drasticamente a viabilidade e o desenvolvimento das civilizações agrícolas na história humana.