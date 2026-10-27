Programa Madeira Ocean mapeia águas do arquipélago para proteger 30% do mar até 2030

Um esforço científico sem precedentes está a desenrolar-se nas águas da Região Autónoma da Madeira. O programa Madeira Ocean, que mobiliza cerca de 200 especialistas de 34 instituições diferentes, está a realizar o levantamento mais abrangente alguma vez feito sobre as áreas marinhas do arquipélago. O objetivo é claro e ambicioso: fundamentar a proteção efetiva de 30% do mar da região até 2030, sendo pelo menos 10% em proteção total.

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Porto_Moniz_Madeira.jpg by Wouter Hagens Мадейра

A expedição, que arrancou a 2 de outubro e termina a 28 do mesmo mês, não se limita a observar; ela disseca o ecossistema em várias camadas, desde a avifauna marinha até aos corais de profundidade. Para tal, utiliza-se um arsenal tecnológico que vai de drones e veículos robóticos autónomos (AUVs) a mergulhadores e observações terrestres. O projeto é fruto de um Memorando de Entendimento entre o Governo Regional da Madeira (via IFCN), a Fundação Oceano Azul, a ARDITI e a National Geographic.

A radiografia da poluição: o lixo que não é local

Um dos aspetos mais reveladores da expedição é a análise das pressões antropogénicas. Durante as incursões no Porto Santo, a equipa detetou plasticrusts - crostas de plástico fundidas nas rochas da zona intertidal. Numa única hora de recolha numa baía isolada, foram retirados 101 kg de resíduos.

Contudo, o dado mais surpreendente reside na origem deste lixo. Pedro Sepúlveda, biólogo marinho da Direção-Geral de Ambiente e Mar da Madeira, explica que as praias a norte, mais expostas às correntes oceânicas, acumulam mais detritos do que as do sul, onde reside a maioria da população e se concentram os portos. Isso prova que a maior parte da poluição é importada de outros pontos do globo, incluindo zonas onde não se aplicam as legislações europeias ou nacionais, como a costa africana e os Estados Unidos.

Democratização da ciência e a inovação dos 70 euros

Para tornar a investigação viável e replicável, a ARDITI tem apostado em tecnologias de baixo custo. Um exemplo concreto é o sistema MARS (Programmable Multipurpose Auto-Release System), desenvolvido na Madeira. Enquanto a colocação de uma câmara a 50 metros de profundidade exigia tradicionalmente sensores acústicos de até 8 mil euros, a nova solução — baseada num mecanismo de libertação programada — custa apenas 70 euros e já foi testada com sucesso a mais de 200 metros. O guia para a sua montagem foi publicado em regime de open source na revista Limnology and Oceanography: Methods.

O "Efeito Aquário": a proteção que alimenta a economia

A expedição reafirma a tese de que a proteção marinha não é um entrave, mas um motor económico. Emanuel Gonçalves, da Fundação Oceano Azul, descreve a experiência de mergulhar no Porto Santo como "mergulhar num aquário", onde a biomassa aumenta exponencialmente nas áreas protegidas. Este excesso de vida transborda para as zonas adjacentes, beneficiando a pesca recreativa e comercial.

Neste sentido, os coordenadores do projeto, incluindo Paul Rose da National Geographic, enfatizam que a criação de novas reservas não será feita de forma impositiva (top-down), mas sim em conjunto com as comunidades piscatórias. A sinergia é tal que o atuneiro Ponta Calhau serve de apoio aos cientistas, unindo o saber empírico dos pescadores ao rigor académico.

Do suporte logístico do veleiro Santa Maria Manuela à marcação inédita de uma baleia-de-bico-de-Blainville via ventosa, o Madeira Ocean pretende transformar a perceção do arquipélago. Como sugere a premissa de José Saramago, para "ver a ilha", é agora imperativo estudá-la em todas as suas profundezas.