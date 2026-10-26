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Manuscrito Voynich: Erro na ordem das páginas trava decifração

Ciência

Um livro guardado na biblioteca de livros raros da Universidade de Yale desafia criptógrafos e linguistas há mais de um século. O Manuscrito Voynich, datado do início do século XV, contém cerca de 38 mil palavras em uma língua desconhecida — apelidada de "voynichês" — e ilustrações enigmáticas de plantas e símbolos astrológicos. Durante décadas, a busca pela tradução do texto foi o foco principal, mas a chave para entender o documento pode não estar nas letras, e sim na estrutura física do objeto.

Манускрипт Войнича
Photo: commons.wikimedia.org by Unknown author, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Манускрипт Войнича

A anatomia de um erro

A observação fundamental partiu de Lisa Fagin Davis, da Academia Medieval da América, que notou anomalias na sequência da obra: a caligrafia de diferentes escribas alterna-se de forma caótica e certas ilustrações são interrompidas em uma página para reaparecerem, inesperadamente, apenas alguns folhinhos depois. No padrão de encadernação medieval, as folhas de pergaminho eram dobradas em bifólios, organizadas em cadernos (quires) e costuradas no dorso. O Manuscrito Voynich, porém, foge a essa norma.

Davis e Colin Leifield, da Universidade de Malta, propuseram que o documento não nasceu como um livro, mas como um conjunto de folhas soltas, chamadas singulionios. A hipótese é que, em algum momento do século XV, alguém tentou reunir essas páginas dispersas em um volume único. Sem compreender o conteúdo do texto, esse encadernador teria confundido a ordem das folhas, resultando em uma narrativa fragmentada e imagens que "saltam" entre as páginas.

O rastro matemático e material

Para testar essa teoria, os pesquisadores utilizaram a Análise Semântica Latente (LSA), uma ferramenta de processamento de linguagem natural capaz de identificar padrões ocultos em conjuntos de dados. Diferente de redes neurais modernas, que demandam volumes massivos de informação, a LSA é eficiente em amostras reduzidas, como as 35 mil palavras do manuscrito.

Os resultados revelaram que blocos de texto separados por dezenas de páginas apresentam alta similaridade semântica, enquanto folhas adjacentes não possuem qualquer conexão parametrizada. Essa disparidade matemática é uma evidência concreta de que as páginas foram embaralhadas durante a encadernação.

A prova material veio das margens. Manchas de água antigas, presentes no topo de algumas páginas, serviram como marcadores físicos. Se o livro tivesse sido costurado corretamente, a forma da mancha em uma página deveria coincidir simetricamente com a mancha na folha vizinha. A ausência dessa simetria confirma que a ordem original dos singulionios foi perdida.

O novo caminho para a decifração

A descoberta não entrega a tradução imediata do "voynichês", mas altera drasticamente a estratégia de investigação. Todas as tentativas anteriores de análise baseavam-se na premissa de que o texto era sequencial. Agora, o desafio dos pesquisadores muda de natureza: antes de tentar ler a mensagem, será necessário montar este quebra-cabeça de pergaminho, reconstruindo a ordem original das folhas para que o sentido possa, finalmente, emergir.

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Author`s name Petr Ermilin
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