Físicos prendem antimatéria por meses para testar espelho da realidade

Existir é, paradoxalmente, uma anomalia. Segundo as leis da física, quando o universo começou, matéria e antimatéria deveriam ter nascido em quantidades iguais. Ao se encontrarem, elas se aniquilariam instantaneamente, transformando tudo em energia e deixando um vazio absoluto. O fato de termos galáxias, estrelas e a própria vida é um dos maiores enigmas da ciência: por que a matéria venceu?

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Учёный, исследующий пятую силу природы

Para resolver esse mistério, os cientistas precisam comparar a matéria e a antimatéria com uma precisão extrema. Recentemente, um grupo de físicos da Northwestern University, nos Estados Unidos, deu um passo crucial nessa direção. Eles conseguiram capturar um único pósitron — o "gêmeo" antimatérial do elétron — e mantê-lo preso por meses. Não se trata de um feito acrobático sem propósito; essa "prisão" de longa duração abre a porta para os medições mais precisas já tentadas em antimatéria.

Domando a partícula veloz

Pósitrons surgem naturalmente no cosmos e aqui na Terra, por exemplo, durante o decaimento radioativo. No entanto, estudá-los é um exercício de frustração: como partículas leves, eles se movem com velocidades próximas à da luz — cerca de 88% do limite universal. Basta um leve contato com qualquer átomo comum para que ocorra a aniquilação, uma microexplosão de luz que apaga o rastro da partícula. Para analisar o pósitron, ele precisa ser isolado do mundo material e parado.

A equipe liderada por Gerald Gabrielse e Tom Myers desenvolveu uma engenharia delicada para lidar com essa instabilidade. O processo funciona em três etapas principais:

Desaceleração: Os pósitrons emergentes do rádioativo são disparados contra um cristal de tungstênio. A maioria é destruída no impacto, mas uma fração sobrevive ao perder energia. Nesses momentos de vulnerabilidade, eles podem se combinar temporariamente com um elétron, formando um átomo exótico chamado pítório.

Os pósitrons emergentes do rádioativo são disparados contra um cristal de tungstênio. A maioria é destruída no impacto, mas uma fração sobrevive ao perder energia. Nesses momentos de vulnerabilidade, eles podem se combinar temporariamente com um elétron, formando um átomo exótico chamado pítório. Captação: É nesse estado híbrido que a partícula entra em uma minúscula abertura de uma armadilha de Penning. Um campo elétrico cuidadosamente ajustado remove o elétron, deixando o pósitron sozinho, mas ainda contido.

É nesse estado híbrido que a partícula entra em uma minúscula abertura de uma armadilha de Penning. Um campo elétrico cuidadosamente ajustado remove o elétron, deixando o pósitron sozinho, mas ainda contido. Congelamento: Para impedir que a partícula se agite, o sistema é resfriado até quase o zero absoluto (aproximadamente -273 graus Celsius). Nesse estado, o pósitron flutua no vácuo, suspenso por campos magnéticos, sem tocar nas paredes do recipiente.

Testando o espelho da realidade

O motivo para tanto esforço está em uma das simetrias fundamentais da física: a simetria CPT. Ela postula que uma partícula e sua antipartícula devem ser imagens especulares exatas uma da outra. No caso do elétron e do pósitron, isso significa que suas propriedades magnéticas devem ser idênticas em magnitude, porém opostas em sinal.

Os cientistas já conhecem o momento magnético do elétron com uma precisão inigualável. Agora, com o pósitron "preso" por meses, é possível medir o mesmo parâmetro na antipartícula com a mesma rigorosidade. Se for encontrada a menor discrepância entre os dois, será uma revolução. Isso quebraria a simetria CPT, sugerindo que as leis da natureza não são perfeitamente simétricas entre matéria e antimatéria — o que poderia, enfim, explicar por que o universo não se aniquilou aos poucos.

O próximo capítulo

A equipe já iniciou as medições, utilizando radiação de micro-ondas para manipular o estado quântico do pósitron preso. Os primeiros resultados devem chegar no início do próximo ano.

Para Gerald Gabrielse, qualquer desfecho terá consequências profundas. Se as propriedades forem exatamente opostas, como previsto, isso reforçará a solidez das teorias atuais, embora o mistério da assimetria do universo permaneça. Se, no entanto, houver uma divergência, mesmo que infinitesimal, teremos descoberto uma nova física, algo que jamais foi observado antes."}