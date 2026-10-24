A verdade sobre a fertilização in vitro: como os mitos em torno da FIV se desmistificam

Quem carrega o peso de tentar ter um filho muitas vezes esbarra em duas barreiras: a biologia e o medo. Entre os medos mais persistentes estão a crença de que as crianças concebidas por fertilização in vitro (FIV) são mais frágeis e que o processo de estímulo hormonal drena a reserva de óvulos da mulher ou aumenta o risco de câncer. Embora a medicina reprodutiva avance com base em evidências, a distância entre o laboratório e a experiência clínica de cada paciente continua a gerar dúvidas legítimas. A discussão central não é se a FIV é um milagre, mas sim como a prática atual se afasta dos mitos construídos em décadas passadas.

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O que os dados dizem sobre a saúde das crianças

Uma das principais preocupações de futuros pais é a robustez genética e física da criança. Os dados acumulados até o momento sugerem que os índices de desenvolvimento físico e cognitivo de crianças nascidas via FIV são comparáveis aos de seus pares concebidos naturalmente. Isso não significa, contudo, que o processo seja isento de riscos, mas sim que o método em si não é, por definição, uma causa de fragilidade.

A segurança desse cenário é reforçada por ferramentas como o teste genético pré-implantação (PGT). Trata-se de uma etapa que ocorre antes do embrião ser transferido ao útero, permitindo a identificação de anomalias cromossômicas. O objetivo não é alterar a genética do bebê, mas selecionar o embrião com maior viabilidade para a implantação, reduzindo assim o risco de gravidezes interrompidas ou de nascimento com certas condições genéticas graves. Quando surgem problemas de saúde em crianças nascidas por FIV, as análises clínicas frequentemente apontam para fatores pré-existentes na saúde dos pais ou nas particularidades da gestação, e não para o ato da fertilização in vitro como origem direta da doença.

Hormônios, reserva ovariana e a questão do câncer

Existe um receio generalizado de que os medicamentos usados para estimular os ovários "queimem” a reserva de óvulos da mulher ou provoquem tumores. A medicina baseada em evidências não sustenta uma correlação causal entre a FIV e o aumento do risco de câncer de mama, ovário ou útero em comparação com mulheres que não realizam o procedimento. A segurança, nesse aspecto, reside no fato de que os estudos de larga escala não mostram um padrão de risco significativo atribuível apenas à indução ovária.

Quanto à ideia de esgotamento dos óvulos, o mecanismo biológico é frequentemente mal interpretado. Em um ciclo menstrual natural, apenas um óvulo completa a maturação; os demais foliculos, que haviam se iniciado, sofrem atresia (degeneração). A estimulação medicamentosa não "usa” óvulos que não existiriam de outra forma, mas sim cria as condições para que alguns desses foliculos, que em um ciclo isolado poderiam regredir, consigam se desenvolver. Portanto, o procedimento não acelera a chegada da menopausa, pois não consome uma reserva finita que não seria mobilizada de qualquer maneira.

Do mito da gestação múltipla à realidade estatística

Nos anos 90 e início dos 2000, a prática padrão frequentemente envolvia a transferência de múltiplos embriões para aumentar as chances de implantação. Hoje, essa visão mudou drasticamente. A medicina reprodutiva moderna considera a gestação múltipla uma complicação, com riscos elevados tanto para a mãe quanto para os fetos. O padrão ouro atual é a transferência de embrião único (single embryo transfer), focando na qualidade em vez da quantidade, o que minimiza as chances de gravidez múltipla sem sacrificar significativamente o sucesso geral.

É fundamental enxergar a FIV não como uma garantia absoluta, mas como uma probabilidade estatística influenciada por variáveis biológicas, sendo a idade da mulher e a qualidade dos embriões os fatores determinantes mais fortes. As taxas de nascimento vivo variam conforme a faixa etária: para mulheres com até 35 anos, a taxa é de 41,5%; entre 35 e 37 anos, 31,9%; de 38 a 40 anos, 22,1%; de 41 a 42 anos, 12,4%; e para mulheres de 43 a 44 anos, a taxa cai para 5%.

Essas números refletem a realidade fisiológica do envelhecimento reprodutivo. Mesmo assim, o fracasso de uma tentativa única não define o desfecho final. Muitos casos requerem mais de um ciclo para alcançar o sucesso. Adicionalmente, o processo de tratamento do infertilidade, que inclui a otimização hormonal e o tratamento de causas subjacentes, pode ter um efeito "reset” no sistema reprodutivo, permitindo que algumas mulheres consigam uma gravidez natural nos anos seguintes ao procedimento, sem a necessidade de nova transferência de embriões. A adequação desses caminhos e a interpretação correta dos riscos e benefícios para cada organismo individual deve ser sempre orientada por um médico especialista, considerando o histórico clínico específico de cada paciente.