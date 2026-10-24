Vírus Sabiá mutou e escapou de testes PCR padrão, revelam casos fatais no Brasil

Um homem de 52 anos, habituado a trilhas em florestas, foi hospitalizado com sintomas que sugeriam febre amarela. No entanto, todos os exames laboratoriais, incluindo os testes para o vírus Sabia, deram negativo. O paciente morreu sem que a causa fosse identificada pelos métodos convencionais, revelando uma falha invisível nos protocolos de diagnóstico: o vírus havia mudado a "fechadura" genética.

Photo: USU by Michael Daly, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бактерия

A falha do "encaixe" molecular

A detecção de vírus via PCR depende de moléculas chamadas primers, que funcionam como chaves precisas. Para que o teste seja positivo, o primer deve se encaixar perfeitamente em um trecho específico do código genético do patógeno. O problema é que, desde a sua primeira identificação em 1990, o vírus Sabia acumulou mutações exatamente nos pontos onde esses primers deveriam se fixar. Com a alteração do código, as chaves antigas deixaram de abrir a porta, resultando em diagnósticos falsos-negativos mesmo em pacientes com hemorragias graves e lesões cerebrais.

O rastro genético

A descoberta ocorreu quando pesquisadores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FM-USP) utilizaram a análise metagenômica em casos fatais de 2019 e 2020. Diferente do PCR comum, essa técnica não busca um alvo específico, mas sequencia todo o material genético presente no sangue para compará-lo com bancos de dados. O resultado foi a identificação do vírus Sabia no paciente florestal e em um trabalhador rural.

A comparação revelou que as novas cepas do vírus apresentam apenas 89% de identidade com as versões antigas. Ao reconstruir a história evolutiva do patógeno, a equipe liderada por Ingra Morales Claro e Ester Sabino estimou que o vírus Sabia circula no Brasil há aproximadamente 142 anos, sugerindo que diversas mortes históricas podem ter sido erroneamente atribuídas a outras febres tropicais.

Adaptação e barreiras técnicas

Os cientistas observaram mudanças em uma proteína que o vírus utiliza para se fixar às células humanas. Embora a mutação indique uma adaptação constante do patógeno, ainda não se sabe se isso tornou o vírus mais agressivo ou facilitou sua entrada no organismo. A evidência atual aponta para a evolução, mas não confirma um aumento na letalidade.

Como resposta, novos primers foram desenvolvidos para corresponder ao código genético atualizado e já foram enviados ao Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. Apesar do avanço no diagnóstico, o estudo do vírus vivo permanece limitado: devido ao risco de transmissão por aerossóis, o Sabia exige laboratórios de biossegurança máxima. Atualmente, a América do Sul não dispõe de tais instalações, com a previsão de abertura do laboratório Orion, em Campinas, apenas para 2030.