Eclipse solar de 2027 terá faixa de visibilidade entre Espanha e Mar Vermelho

Em 2 de agosto de 2027, a Terra testemunhará um eclipse solar total com duração excepcional. A Lua cobrirá o Sol por mais de seis minutos em uma faixa que se estenderá de Gibraltar ao Mar Vermelho — um recorde que não será superado até o final do século. O evento oferece uma oportunidade única para estudar a coroa solar e observar planetas e estrelas normalmente invisíveis durante o dia.

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O fenômeno atrairá milhares de turistas e cientistas, especialmente para regiões como Egito e Tunísia, onde a visibilidade será ideal. Mas por que esse eclipse é tão especial? E quais são os melhores lugares para observá-lo?

Europa: o início da sombra cósmica

A sombra da Lua tocará a Terra pela primeira vez no sul da Espanha. As ruínas romanas de Baelo Claudia, perto de Tarifa, serão um dos primeiros pontos a mergulhar na escuridão por cerca de 4 minutos e 28 segundos. O local combina história e astronomia, atraindo tanto turistas quanto pesquisadores. Já em Gibraltar, apesar da proximidade, especialistas alertam para o risco de nuvens acumuladas sobre o rochedo, que podem obstruir a visão do eclipse.

Comentário do especialista: "A duração excepcional deste eclipse permite observar detalhes da coroa solar que normalmente ficam ocultos. Quando a Lua cobre o disco solar por mais de seis minutos, o céu escurece o suficiente para revelar planetas e estrelas brilhantes, algo impossível em eclipses mais curtos", explicou o astrofísico Alexei Rudnev.

Para quem busca flexibilidade, cruzeiros pelo Mediterrâneo são uma opção. A bordo de um navio, é possível ajustar a rota para evitar condições climáticas desfavoráveis e garantir até cinco minutos de escuridão total. No entanto, mesmo em alto-mar, a proteção ocular é essencial: filtros certificados são obrigatórios para observar o Sol antes e depois da fase total.

Norte da África: entre ruínas e desertos

A sombra lunar avançará pelo Marrocos, onde Tânger oferecerá 4 minutos e 51 segundos de eclipse total. A cidade, com sua mistura de culturas e arquitetura histórica, é uma escolha popular para quem deseja aliar astronomia a turismo cultural. No vizinho Argélia, a cidade de Orã mergulhará na escuridão por 5 minutos e 8 segundos. Um destaque local é Timgad, uma antiga colônia romana nas montanhas Aurès, onde as pedras milenares servirão de cenário para o "Sol negro".

Comentário do especialista: "Eclipses longos como este revelam fenômenos ópticos raros, como as 'contas de Baily' e o 'anel de diamante', que se tornam mais nítidos com a duração prolongada da fase total", destacou o astrônomo Pavel Gromov.

Na Tunísia, o eclipse passará ao sul da capital, cruzando locais icônicos como o deserto de Tataouine — cenário das filmagens de Star Wars. A escuridão durará pouco mais de quatro minutos, mas a combinação de ficção científica e realidade astronômica promete atrair fãs de cinema e ciência. Embora a Rússia não esteja na faixa de visibilidade total, voos para o Magrebe permanecem uma opção acessível para quem deseja testemunhar o fenômeno.

Egito: o ápice da escuridão

O Egito será o epicentro do eclipse, com a duração máxima de 6 minutos e 23 segundos registrada em Luxor, no oásis de Siwa e no antigo porto de Berenice. O clima desértico praticamente garante céu limpo, tornando o país o destino preferido de astrônomos profissionais e fotógrafos. A escuridão prolongada permitirá não apenas estudar a coroa solar, mas também observar mudanças atmosféricas e comportamentais em animais.

Local de observação Duração da fase total Tarifa, Espanha 4 min 28 s Tânger, Marrocos 4 min 51 s Orã, Argélia 5 min 08 s Luxor, Egito 6 min 23 s

"A queda abrupta de luz confunde os ritmos biológicos: pássaros silenciam e buscam abrigo, enquanto insetos noturnos se tornam ativos. É uma demonstração clara de como a vida na Terra depende da luz solar", observou o biólogo Andrei Voroshilov. Além disso, a temperatura pode cair vários graus em poucos minutos, alterando temporariamente as condições climáticas locais.

Perguntas frequentes sobre o eclipse solar de 2027

Por que o eclipse de 2027 é considerado único?

A duração da fase total — 6 minutos e 23 segundos — é excepcional. A maioria dos eclipses solares totais dura entre 2 e 4 minutos, tornando este um dos mais longos do século XXI.

Quais são os melhores lugares para observar o fenômeno?

O Egito e a Arábia Saudita oferecem as melhores condições climáticas, com baixa probabilidade de nuvens devido ao clima desértico. Regiões costeiras, como Espanha e Marrocos, apresentam maior risco de nebulosidade.

É necessário equipamento especial para observar o eclipse?

Sim. Óculos com filtros certificados ou telescópios com filtros apropriados são essenciais para proteger a visão durante as fases parciais. Óculos de sol comuns não oferecem proteção suficiente.

Será possível ver planetas durante a fase total?

Sim. Devido à escuridão prolongada, planetas como Vênus e Júpiter, além de estrelas brilhantes como Régulo, ficarão visíveis no céu escurecido.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.