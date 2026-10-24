O cérebro humano tende a repetir escolhas habituais mesmo quando elas deixam de ser vantajosas. Um estudo publicado na revista Communications Psychology indica que essa tendência ocorre porque o sistema nervoso não compara a precisão do valor dos itens, mas se baseia na memória do ato de escolher.
Pesquisadores da Universidade Técnica de Dresden analisaram dados provenientes de nove experimentos extensos e seis estudos independentes. A amostra total compreendeu mais de 700 voluntários.
O desenho do estudo consistiu em duas etapas:
A análise revelou que a rede neural utiliza um "atalho mental" em vez de realizar a ponderação detalhada de prós e contras. A repetição frequente de uma ação reconfigura a percepção: o indivíduo atribui subconscientemente um valor subjetivo maior à opção habitual, ignorando que a alternativa tornou-se superior ou equivalente.
Comentário do pesquisador: Segundo o biólogo Andrey Voroshilov, esses mecanismos de automatismo comportamental servem para economizar recursos energéticos do cérebro, mas podem gerar erros de decisão quando as condições externas mudam.
Embora o estudo explique a base biológica de rituais cotidianos e hábitos de consumo, ele possui uma fronteira interpretativa: os dados descrevem a inclinação geral à repetição, mas não identificam quais fatores específicos são capazes de fazer com que uma pessoa desista conscientemente do hábito em favor de uma escolha objetivamente melhor.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.