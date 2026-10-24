O motivo biológico que nos faz manter hábitos prejudiciais

O cérebro humano tende a repetir escolhas habituais mesmo quando elas deixam de ser vantajosas. Um estudo publicado na revista Communications Psychology indica que essa tendência ocorre porque o sistema nervoso não compara a precisão do valor dos itens, mas se baseia na memória do ato de escolher.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мозг и голод

Dados e Método

Pesquisadores da Universidade Técnica de Dresden analisaram dados provenientes de nove experimentos extensos e seis estudos independentes. A amostra total compreendeu mais de 700 voluntários.

O desenho do estudo consistiu em duas etapas:

Fase de condicionamento: os participantes eram induzidos a escolher opções específicas em contextos determinados.

os participantes eram induzidos a escolher opções específicas em contextos determinados. Fase de teste: as mesmas opções eram apresentadas, porém sob novas condições e combinações, para verificar se o sujeito migraria para a alternativa mais vantajosa.

O Mecanismo de Escolha

A análise revelou que a rede neural utiliza um "atalho mental" em vez de realizar a ponderação detalhada de prós e contras. A repetição frequente de uma ação reconfigura a percepção: o indivíduo atribui subconscientemente um valor subjetivo maior à opção habitual, ignorando que a alternativa tornou-se superior ou equivalente.

Comentário do pesquisador: Segundo o biólogo Andrey Voroshilov, esses mecanismos de automatismo comportamental servem para economizar recursos energéticos do cérebro, mas podem gerar erros de decisão quando as condições externas mudam.

Limites da Pesquisa

Embora o estudo explique a base biológica de rituais cotidianos e hábitos de consumo, ele possui uma fronteira interpretativa: os dados descrevem a inclinação geral à repetição, mas não identificam quais fatores específicos são capazes de fazer com que uma pessoa desista conscientemente do hábito em favor de uma escolha objetivamente melhor.