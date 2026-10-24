Os anéis de Netuno guardam vestígios de uma catástrofe cósmica monumental. Dados coletados pelo telescópio James Webb (JWST) revelaram que as pequenas luas atuais do planeta — Larissa, Galateia e Proteu — são compostas por minerais que não poderiam ter se formado naturalmente nessa região do Sistema Solar. Cientistas acreditam que esses fragmentos são "impressões digitais" de um antigo sistema de satélites, completamente destruído após a captura de Tritão pela gravidade netuniana.
As primeiras seis pequenas luas de Netuno foram descobertas pela sonda Voyager 2 em 1989. Minúsculas e localizadas próximas aos anéis, elas tornavam seu estudo praticamente impossível. Agora, uma equipe de pesquisadores liderada por especialistas do Caltech utilizou o espectrógrafo infravermelho do telescópio James Webb para analisar a composição desses objetos enigmáticos. Os resultados confirmam: o sistema atual de satélites de Netuno não é original.
Medições espectroscópicas mostraram que a superfície de Larissa, Galateia e dos próprios anéis contém filossilicatos — minerais argilosos ricos em magnésio. Para sua formação, são necessárias água líquida e aquecimento significativo. No entanto, nas próprias luas e nos anéis, não há sequer vestígios de gelo de água, abundante na parte externa do Sistema Solar. Como destacou a autora principal do estudo, Riley Davis, a descoberta é surpreendente, já que minerais semelhantes só haviam sido encontrados nas proximidades de Júpiter.
A ausência de gelo na presença de minerais "aquáticos" indica que o material das luas foi ejetado das profundezas de objetos maiores. Provavelmente, as luas originais de Netuno eram massivas o suficiente para que processos de derretimento de gelo ocorressem em seu interior. Quando Tritão, capturado pela gravidade de Netuno, "desorganizou" o sistema anterior, as entranhas ocultas das antigas luas ficaram expostas. Isso oferece uma oportunidade única de estudar a composição interna de corpos celestes inacessíveis em qualquer outra parte do cosmos, mesmo quando se trata de achados paleontológicos na Terra.
|Satélite
|Características da composição
|Larissa
|Filossilicatos ricos em magnésio
|Galateia
|Filossilicatos ricos em magnésio
|Proteu
|Ausência de filossilicatos
Os pesquisadores consideram duas hipóteses. A primeira: a colisão com Tritão destruiu as antigas luas maiores. A segunda: as forças de maré de Netuno despedaçaram um objeto do tamanho de Plutão que passava por perto. Em ambos os casos, o que vemos hoje são apenas restos do que estava oculto sob a superfície de mundos maiores. As pequenas luas de Netuno são agora vistas como "interiores expostos" de antigos gigantes gelados.
Comentário do especialista: Segundo o físico Dmitri Lapshin, "a descoberta de filossilicatos na parte externa do Sistema Solar altera nossa compreensão sobre a evolução térmica de corpos gelados. Isso indica diretamente que até objetos distantes do Sol podem ter tido atividade geológica e água líquida no passado".
Comentário do especialista:
"Os dados do Webb nos permitem literalmente olhar para o 'arquivo' de uma catástrofe planetária. Se processos semelhantes fossem comuns em todo o sistema, veríamos impressões minerais análogas em todos os satélites dos gigantes", afirmou o astrofísico Alexei Rudnev.
A equipe de cientistas deparou-se com outro mistério: um mineral hidratado encontrado nos satélites não coincide com nenhuma amostra das bibliotecas espectrais conhecidas. O trabalho futuro será direcionado para compreender a dinâmica da destruição e determinar o tamanho das luas originais que serviram como material de construção para o sistema atual.
Eles são fragmentos de corpos destruídos que, com o tempo, se aglutinaram para formar novas luas.
Esse continua sendo um enigma, já que o gelo deveria ser abundante nessa região. Sua ausência pode estar relacionada às características do aquecimento durante a catástrofe.
Existem hipóteses de que Nereida possa ter sido o único satélite sobrevivente do sistema original, que não foi afetado pela ação destrutiva de Tritão.
Essa é uma hipótese alternativa que os pesquisadores ainda não podem descartar, exigindo modelagens adicionais das forças de maré de Netuno.
A principal dificuldade reside no fato de que os minerais encontrados não estão identificados nas bases de dados existentes. Isso demanda a criação de novas bibliotecas espectrais para objetos da parte externa do Sistema Solar.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.
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A formação de dois casais foi registrada por câmeras de monitoramento, indicando a possibilidade de nascimentos na região.