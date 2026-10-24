Luas de Netuno revelam vestígios de catástrofe cósmica monumental

Os anéis de Netuno guardam vestígios de uma catástrofe cósmica monumental. Dados coletados pelo telescópio James Webb (JWST) revelaram que as pequenas luas atuais do planeta — Larissa, Galateia e Proteu — são compostas por minerais que não poderiam ter se formado naturalmente nessa região do Sistema Solar. Cientistas acreditam que esses fragmentos são "impressões digitais" de um antigo sistema de satélites, completamente destruído após a captura de Tritão pela gravidade netuniana.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Орбита Нептуна и его партнёра

Netuno: um planeta com história "estrangeira"

As primeiras seis pequenas luas de Netuno foram descobertas pela sonda Voyager 2 em 1989. Minúsculas e localizadas próximas aos anéis, elas tornavam seu estudo praticamente impossível. Agora, uma equipe de pesquisadores liderada por especialistas do Caltech utilizou o espectrógrafo infravermelho do telescópio James Webb para analisar a composição desses objetos enigmáticos. Os resultados confirmam: o sistema atual de satélites de Netuno não é original.

O que escondem as entranhas das pequenas luas

Medições espectroscópicas mostraram que a superfície de Larissa, Galateia e dos próprios anéis contém filossilicatos — minerais argilosos ricos em magnésio. Para sua formação, são necessárias água líquida e aquecimento significativo. No entanto, nas próprias luas e nos anéis, não há sequer vestígios de gelo de água, abundante na parte externa do Sistema Solar. Como destacou a autora principal do estudo, Riley Davis, a descoberta é surpreendente, já que minerais semelhantes só haviam sido encontrados nas proximidades de Júpiter.

O enigma da argila sem gelo de água

A ausência de gelo na presença de minerais "aquáticos" indica que o material das luas foi ejetado das profundezas de objetos maiores. Provavelmente, as luas originais de Netuno eram massivas o suficiente para que processos de derretimento de gelo ocorressem em seu interior. Quando Tritão, capturado pela gravidade de Netuno, "desorganizou" o sistema anterior, as entranhas ocultas das antigas luas ficaram expostas. Isso oferece uma oportunidade única de estudar a composição interna de corpos celestes inacessíveis em qualquer outra parte do cosmos, mesmo quando se trata de achados paleontológicos na Terra.

Satélite Características da composição Larissa Filossilicatos ricos em magnésio Galateia Filossilicatos ricos em magnésio Proteu Ausência de filossilicatos

Cenários de destruição em larga escala

Os pesquisadores consideram duas hipóteses. A primeira: a colisão com Tritão destruiu as antigas luas maiores. A segunda: as forças de maré de Netuno despedaçaram um objeto do tamanho de Plutão que passava por perto. Em ambos os casos, o que vemos hoje são apenas restos do que estava oculto sob a superfície de mundos maiores. As pequenas luas de Netuno são agora vistas como "interiores expostos" de antigos gigantes gelados.

Comentário do especialista: Segundo o físico Dmitri Lapshin, "a descoberta de filossilicatos na parte externa do Sistema Solar altera nossa compreensão sobre a evolução térmica de corpos gelados. Isso indica diretamente que até objetos distantes do Sol podem ter tido atividade geológica e água líquida no passado".

Comentário do especialista: "Os dados do Webb nos permitem literalmente olhar para o 'arquivo' de uma catástrofe planetária. Se processos semelhantes fossem comuns em todo o sistema, veríamos impressões minerais análogas em todos os satélites dos gigantes", afirmou o astrofísico Alexei Rudnev.

O que revelarão as próximas pesquisas

A equipe de cientistas deparou-se com outro mistério: um mineral hidratado encontrado nos satélites não coincide com nenhuma amostra das bibliotecas espectrais conhecidas. O trabalho futuro será direcionado para compreender a dinâmica da destruição e determinar o tamanho das luas originais que serviram como material de construção para o sistema atual.

Perguntas frequentes sobre os satélites de Netuno

Por que os satélites são tão pequenos?

Eles são fragmentos de corpos destruídos que, com o tempo, se aglutinaram para formar novas luas.

Por que não há gelo neles?

Esse continua sendo um enigma, já que o gelo deveria ser abundante nessa região. Sua ausência pode estar relacionada às características do aquecimento durante a catástrofe.

Nereida é uma lua "nativa"?

Existem hipóteses de que Nereida possa ter sido o único satélite sobrevivente do sistema original, que não foi afetado pela ação destrutiva de Tritão.

É possível confirmar a hipótese envolvendo Plutão?

Essa é uma hipótese alternativa que os pesquisadores ainda não podem descartar, exigindo modelagens adicionais das forças de maré de Netuno.

A principal dificuldade reside no fato de que os minerais encontrados não estão identificados nas bases de dados existentes. Isso demanda a criação de novas bibliotecas espectrais para objetos da parte externa do Sistema Solar.

Leia também

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda. Ru.