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Descoberta em Viena: manuscrito perdido de Schrödinger altera pilares da física quântica

Ciência

Arquivada por mais de oito décadas no acervo da Universidade de Viena, uma manuscrito inedito de Erwin Schrödinger acabou de ganhar vida. Flávio Del Santo, pesquisador da Universidade de Genebra, localizou o documento, datado de 1944, que oferece uma nova perspectiva sobre uma das questões mais profundas da física: a aleatoriedade quântica é uma característica intrínseca da natureza ou apenas a manifestação de nosso desconhecimento sobre variáveis ocultas?

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O coração do trabalho reside em uma discussão acadêmica do período. Em 1944, o físico Edward Whitaker argumentou que o determinismo clássico estava irremediavelmente quebrado. Sua lógica baseava-se no comportamento de partículas de luz ao passar por filtros de polarização. Whitaker sustentava que uma partícula não poderia carregar uma "instrução" pré-determinada (passar ou ser bloqueada), pois qualquer ajuste no ângulo do filtro alteraria a probabilidade do resultado. Para ele, variáveis ocultas seriam incapazes de explicar tal fenômeno.

Schrödinger, contudo, propôs na sua anotação um modelo matemático alternativo. Ao invés da escolha binária simplificada de Whitaker, o físico atribuiu a cada partícula uma propriedade oculta capaz de assumir uma faixa contínua de valores. Del Santo realizou os cálculos necessários e demonstrou que essa abordagem produz exatamente as mesmas previsões da mecânica quântica padrão. Mais notavelmente, o modelo de Schrödinger mostrou-se mais robusto do que outras tentativas da época, como a de Heinrich Pelzer, ao descrever com precisão o comportamento da luz através de uma sequência de múltiplos filtros.

É crucial, no entanto, compreender o escopo dessa descoberta. O texto revelado indica que Schrödinger não estava tentando provar que o universo é predeterminado. Pelo contrário, ele afirmava explicitamente que, nem a lógica, nem os experimentos, poderiam confirmar ou refutar definitivamente uma visão sobre a outra. O manuscrito funcionava como uma "demonstração de princípio": uma prova de que explicações deterministas não podem ser excluídas a priori, mesmo que não sejam a única possibilidade válida.

O retrato histórico em revisão

A descoberta ajusta a imagem histórica de Schrödinger. Longe de ser um defensor intransigente do determinismo, o físico já nas décadas de 1920 admitia a possibilidade de que as leis da natureza sejam fundamentalmente estatísticas. Seus exercícios matemáticos com variáveis ocultas serviam, portanto, como ferramentas para testar os limites de aplicabilidade das teorias existentes, mantendo a incerteza como parte integral da investigação científica.

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Author`s name Petr Ermilin
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