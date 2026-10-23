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Buracos negros não ficam parados: nova descoberta choca astrônomos

Ciência

A imagem de um buraco negro estacionário no coração de uma galáxia é a regra, mas não a única realidade. Astrônomos da Universidade Eötvös Loránd (ELTE) encontraram evidências de que esses gigantes gravitacionais podem ser expulsos de suas posições centrais após colisões com outros buracos negros de massa similar.

Черные дыры в космосе
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Черные дыры в космосе

O efeito de recuo cósmico

Quando duas galáxias se fundem, seus buracos negros supermassivos orbitam um ao outro até que finalmente se tornam um único objeto. Esse processo libera ondas gravitacionais — ondulações no tecido do espaço-tempo. Se essa emissão for assimétrica, ocorre um efeito de recuo, semelhante ao coice de uma arma ao disparar. O impulso pode impulsionar o novo buraco negro a milhões de quilômetros por hora, deslocando-o do núcleo galáctico.

Dependendo da intensidade do choque, o objeto pode ser lançado para fora da galáxia ou, se a gravidade local for forte o suficiente para retê-lo, ele passa a oscilar ao redor do centro, como um pêndulo colossal. O ponto de velocidade máxima desse movimento ocorre justamente quando o buraco negro atravessa a região mais densa do núcleo da galáxia.

Rastreando o movimento via luz

Como buracos negros são invisíveis, a detecção depende da atividade dos quasares — buracos negros que brilham intensamente ao devorar gás circundante. Para validar a teoria do deslocamento, a equipe de Bence Beksy analisou dados de 100 mil quasares do Sloan Digital Sky Survey (SDSS), focando em dois indicadores:

  • Velocidade: medida através do efeito Doppler, que revela a rapidez com que o objeto se move em relação à sua galáxia.
  • Extinção por poeira: a poeira no centro galáctico torna a luz do quasar mais vermelha. Quanto mais vermelho o objeto, mais profundamente ele está imerso nas nuvens de poeira do núcleo.

A correlação entre cor e velocidade

A hipótese, formulada originalmente em 2016 por pesquisadores da ELTE, previa que os quasares mais velozes deveriam ser também os mais vermelhos, já que a velocidade máxima do "pêndulo" acontece no centro da galáxia, onde a concentração de poeira é maior. Os dados estatísticos confirmaram a previsão: houve uma incidência três vezes maior de objetos velozes ocultos por poeira densa do que entre os quasares lentos.

Implicações para a astronomia

Até então, a ciência havia identificado apenas casos isolados de buracos negros deslocados. Este estudo sugere que o fenômeno é massivo e comum em toda a população de galáxias, indicando que fusões de buracos negros supermassivos ocorrem com mais frequência do que se imaginava.

Essa descoberta fornece um contexto fundamental para missões futuras, como a observatória espacial LISA, prevista para 2035. Enquanto os telescópios ópticos detectam o rastro do movimento, a LISA poderá registrar diretamente as ondas gravitacionais emitidas durante as colisões, confirmando a natureza desses eventos.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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