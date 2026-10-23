Denisovanos na China: cérebro maior que o humano moderno não define a cultura da espécie

Um crânio com capacidade cerebral de aproximadamente 1.700 centímetros cúbicos. Para efeito de comparação, esse volume supera a média do cérebro do homem moderno e a de grande parte dos cro-mangnons e neandertais. O achado, proveniente do sítio de Xujiayao, na província de Hebei, China, desafiou a antropologia por anos: a morfologia era tão distinta que alguns pesquisadores chegaram a propor a criação de uma nova espécie, o Homo juluensis.

Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Древний череп

A assinatura invisível

A resposta sobre a identidade desse indivíduo não veio da análise da forma dos ossos, mas da bioquímica. Em regiões da Ásia Oriental, o DNA degrada-se rapidamente, tornando a genômica tradicional ineficaz. Para romper esse impasse, a equipe de Fu Qiaomei, da Academia Chinesa de Ciências, utilizou a paleoproteômica, analisando fragmentos de proteínas preservados em amostras do osso parietal e da mandíbula.

O resultado foi a detecção de uma variante proteica específica. Essa "assinatura molecular" funciona como um código de identificação que distingue os denisovanos dos Homo sapiens e dos neandertais, confirmando que os indivíduos de Xujiayao, que viveram entre 207 mil e 128 mil anos atrás, pertenciam à linhagem denisovana.

Do Altai ao Estreito de Taiwan

Até cinco anos atrás, o conhecimento sobre os denisovanos restringia-se quase exclusivamente à Caverna de Denisova, no Altai, e a alguns remanescentes no Tibete. A confirmação em Xujiayao expande drasticamente a geografia dessa espécie na Ásia Oriental, conectando-os geneticamente ao "homem-dragão" encontrado em Harbin.

Essa ponte bioquímica permitiu que a morfologia voltasse a ser uma ferramenta útil. Ao comparar a estrutura dos crânios de Xujiayao e Harbin, paleoantropólogos puderam atribuir com maior segurança a denisovanos outros achados na China, como os de Jinnyushan, Hualongdong, Dali e Xuchang. Fragmentos dispersos — desde o dente de uma criança no Laos até ossos longos recuperados no fundo do Estreito de Taiwan — começam a compor um mosaico geográfico mais coerente.

Há, porém, um limite rigoroso para as conclusões. O fato de um indivíduo em Hebei ter possuído um cérebro massivo não prova que todos os denisovanos tivessem um aparelho cognitivo superior, nem que o tamanho do órgão definisse a complexidade de sua cultura. O que o dado concreto oferece é a prova da diversidade anatômica e da amplitude populacional da espécie, revelando que os denisovanos eram muito mais numerosos e variados do que as primeiras evidências sugeriam.