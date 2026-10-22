Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Mamífero de 58 milhões de anos desafia ideia de dimorfismo sexual

Ciência

Tudo começou com a fragmentação de um único dente molar superior, recuperado durante trabalhos de campo em Montana. Para Kevin Malkahy, doutorando no Instituto de Biodiversidade e Museu de História Natural da Universidade do Kansas, a peça era apenas o ponto de partida para uma visita ao Museu Americano de História Natural, em Nova York. O objetivo era simples: comparar o achado com espécimes conhecidos para identificar a espécie do animal.

Окаменелый зуб на археологических раскопках
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Окаменелый зуб на археологических раскопках

Ao analisar as prateleiras repletas de crânios massivos do Uintatherium anceps - mamíferos colossais e cornudos que viveram há cerca de 58 milhões de anos -, Malkahy notou algo incomum. As diferenças anatômicas entre os indivíduos pareciam caóticas demais para se encaixarem na divisão binária tradicional entre macho e fêmea.

A métrica contra a expectativa

Durante décadas, o Uintatherium foi citado na literatura paleontológica como um exemplo clássico de dimorfismo sexual acentuado. A interpretação era direta: indivíduos maiores, com chifres robustos e caninos imponentes, seriam os machos; os menores, as fêmeas. Essa narrativa era aceita como natural, raramente questionada pelos pesquisadores.

Para testar essa premissa, Malkahy aplicou a estatística. Na biologia, um dimorfismo sexual forte gera own que se chama distribuição bimodal: ao medir os parâmetros de um grupo, surgem dois picos distintos de valores médios, separando claramente os sexos. Contudo, a análise de aproximadamente 30 crânios revelou uma distribuição unimodal — um único pico dominante. Isso indica que as variações de tamanho e forma eram graduais, tornando impossível a separação do grupo em duas categorias morfológicas distintas.

O teste de controle

Para garantir que a metodologia não estivesse falhando em detectar o dimorfismo em fósseis, o pesquisador realizou um experimento paralelo com bisões modernos. Esses animais compartilham semelhanças ecológicas e a presença de chifres com o Uintatherium, mas, crucialmente, o sexo de cada bisão é conhecido.

O resultado foi preciso: as mesmas ferramentas estatísticas separaram os bisões em dois grupos claros. A evidência confirmou que, se o Uintatherium anceps possuísse a diferença física entre sexos que a ciência supunha, a estatística a teria capturado. A conclusão é que as disparidades físicas entre machos e fêmeas dessa espécie eram inexistentes ou significativamente menores do que se acreditava.

O peso do olhar vitoriano

Se os ossos não sustentam a tese, por que a ideia do "macho dominante" persistiu por tanto tempo? Malkahy sugere que a resposta reside na cultura da época das primeiras descobertas, no final do século XIX. A paleontologia daquele período foi moldada pelos valores vitorianos, onde a crença de que o macho deveria ser inerentemente maior, mais forte e mais agressivo que a fêmea era a norma social.

Essa percepção foi transferida para as descrições científicas, transformando variações aleatórias de tamanho em supostas "provas" de diferenças sexuais. O que se via no fóssil era, na verdade, um reflexo do preconceito do observador.

Embora um estudo isolado não redefina toda a história dos mamíferos, a análise do Uintatherium provoca uma revisão importante: a dominância física dos machos não é uma regra universal e imutável na evolução, mas uma característica que se desenvolveu de forma independente em diferentes linhagens.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Como usar echarpe e xale como ferramentas de modelagem e draping
Mulher
Como usar echarpe e xale como ferramentas de modelagem e draping
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Mulher
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Cores saturadas para unhas acima dos 50: interação com luz e formato oval
Mulher
Cores saturadas para unhas acima dos 50: interação com luz e formato oval
Mais populares
Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer

A nova tendência de unhas caxemira promete um acabamento suave e natural, indo além do brilho intenso.

Estilo caxemira reinou nas unhas: a nova tendência de outono que você precisa conhecer
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
Como usar uma garrafa plástica para desentupir pia ou banheira sem produtos químicos
Lancia Gamma retorna à Europa sobre a plataforma STLA Medium com base Peugeot/Citroën
Esmaltes marrons voltam: guia de subtons e técnicas
Eleições podem adiar ofensivas: os cálculos de Trump e Netanyahu em jogo Olesya Kireeva Cabo Verde para Todos: onde estão os verdadeiros avanços do governo? Dmitriy Sokolov Sarampo em alta nos EUA: Brasil mantém porta aberta para o vírus Polina Petrova
Medovik: a reação do mel com bicarbonato no banho-maria define a estrutura das camadas
Cores saturadas para unhas acima dos 50: interação com luz e formato oval
Porsche desiste de superesportivo 100% elétrico para nova flagship acima do 911
Porsche desiste de superesportivo 100% elétrico para nova flagship acima do 911
últimos materiais
Eleições podem adiar ofensivas: os cálculos de Trump e Netanyahu em jogo
Costelinhas de porco assadas com geleia de cereja: o contraste entre doçura, páprica e canela
General Motors apresenta baterias LMR e eletrônica centralizada em plataformas elétricas de massa
Mamífero de 58 milhões de anos desafia ideia de dimorfismo sexual
Lynk&Co 03 se transforma: estilo robusto e aerodinâmica sem compromissos
Cabo Verde para Todos: onde estão os verdadeiros avanços do governo?
Honda ZR-V 2027: adição de versões esportivas e aventureiras em pauta
Ordem dos Médicos e PGR usam normas revogadas sobre interrupção da gravidez
Honda testa carregamento indutivo por ressonância em rodovia japonesa
Como usar echarpe e xale como ferramentas de modelagem e draping
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.