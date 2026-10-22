Mamífero de 58 milhões de anos desafia ideia de dimorfismo sexual

Tudo começou com a fragmentação de um único dente molar superior, recuperado durante trabalhos de campo em Montana. Para Kevin Malkahy, doutorando no Instituto de Biodiversidade e Museu de História Natural da Universidade do Kansas, a peça era apenas o ponto de partida para uma visita ao Museu Americano de História Natural, em Nova York. O objetivo era simples: comparar o achado com espécimes conhecidos para identificar a espécie do animal.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Окаменелый зуб на археологических раскопках

Ao analisar as prateleiras repletas de crânios massivos do Uintatherium anceps - mamíferos colossais e cornudos que viveram há cerca de 58 milhões de anos -, Malkahy notou algo incomum. As diferenças anatômicas entre os indivíduos pareciam caóticas demais para se encaixarem na divisão binária tradicional entre macho e fêmea.

A métrica contra a expectativa

Durante décadas, o Uintatherium foi citado na literatura paleontológica como um exemplo clássico de dimorfismo sexual acentuado. A interpretação era direta: indivíduos maiores, com chifres robustos e caninos imponentes, seriam os machos; os menores, as fêmeas. Essa narrativa era aceita como natural, raramente questionada pelos pesquisadores.

Para testar essa premissa, Malkahy aplicou a estatística. Na biologia, um dimorfismo sexual forte gera own que se chama distribuição bimodal: ao medir os parâmetros de um grupo, surgem dois picos distintos de valores médios, separando claramente os sexos. Contudo, a análise de aproximadamente 30 crânios revelou uma distribuição unimodal — um único pico dominante. Isso indica que as variações de tamanho e forma eram graduais, tornando impossível a separação do grupo em duas categorias morfológicas distintas.

O teste de controle

Para garantir que a metodologia não estivesse falhando em detectar o dimorfismo em fósseis, o pesquisador realizou um experimento paralelo com bisões modernos. Esses animais compartilham semelhanças ecológicas e a presença de chifres com o Uintatherium, mas, crucialmente, o sexo de cada bisão é conhecido.

O resultado foi preciso: as mesmas ferramentas estatísticas separaram os bisões em dois grupos claros. A evidência confirmou que, se o Uintatherium anceps possuísse a diferença física entre sexos que a ciência supunha, a estatística a teria capturado. A conclusão é que as disparidades físicas entre machos e fêmeas dessa espécie eram inexistentes ou significativamente menores do que se acreditava.

O peso do olhar vitoriano

Se os ossos não sustentam a tese, por que a ideia do "macho dominante" persistiu por tanto tempo? Malkahy sugere que a resposta reside na cultura da época das primeiras descobertas, no final do século XIX. A paleontologia daquele período foi moldada pelos valores vitorianos, onde a crença de que o macho deveria ser inerentemente maior, mais forte e mais agressivo que a fêmea era a norma social.

Essa percepção foi transferida para as descrições científicas, transformando variações aleatórias de tamanho em supostas "provas" de diferenças sexuais. O que se via no fóssil era, na verdade, um reflexo do preconceito do observador.

Embora um estudo isolado não redefina toda a história dos mamíferos, a análise do Uintatherium provoca uma revisão importante: a dominância física dos machos não é uma regra universal e imutável na evolução, mas uma característica que se desenvolveu de forma independente em diferentes linhagens.