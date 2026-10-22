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Escola e família falham: o impacto da divisão na competência motora das crianças

Ciência

Um grupo de crianças de cerca de 10 anos, em um cenário comum de escola e casa, começa a perder a habilidade de se mover com agilidade. Não é que elas parem de se mexer, mas a competência motora — a precisão do equilíbrio, a eficiência do deslocamento e a variedade de movimentos — tende a estagnar ou até declinar justamente quando deveriam estar evoluindo. O que acontece quando o corpo parece esquecer como progredir?

Девочка с скакалкой
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Девочка с скакалкой

A armadilha da estagnação

A ideia convencional é que o desenvolvimento físico de uma criança é responsabilidade de dois pilares: os pais em casa e o professor de educação física na escola. No entanto, um estudo conduzido por N. E. Hauser, da Universidade de Saskatchewan, no Canadá, e publicado na revista Frontiers in Sports and Active Living, sugere que essa divisão é insuficiente. Ao observar 686 crianças com média de 10,5 anos durante seis meses, a pesquisa revelou um dado preocupante: em um grupo de controle, submetido a programas convencionais, a competência motora caiu de 50,87 para 47,07 pontos.

Esse declínio documenta a fragilidade do desenvolvimento físico no período pré-adolescente. Sem um estímulo coordenado, a criança não apenas deixa de evoluir, mas retrocede em sua capacidade de interagir fisicamente com o mundo.

O conceito de ecossistema

Para reverter esse quadro, os pesquisadores testaram a "responsabilidade compartilhada". Em vez de tarefas isoladas, criaram um ecossistema onde a escola, a família e a infraestrutura urbana da cidade operavam em sintonia. O resultado foi a inversão da curva: as crianças do grupo de intervenção saltaram de 47,49 para 55,62 pontos, migrando do status de "iniciantes" para "competentes".

O ganho foi mais visível nas habilidades locomotoras e no equilíbrio, expandindo o chamado "vocabulário motor" — a gama de movimentos que a criança consegue executar com confiança e precisão. O detalhe fundamental aqui não foi apenas a repetição de exercícios, mas a presença de parques, praças e espaços públicos acessíveis, que permitiram que o aprendizado da escola fosse testado no asfalto e na grama da cidade.

O corpo que aprende, a mente que hesita

Uma das observações mais intrigantes do estudo reside no silêncio da percepção interna. Enquanto os testes físicos (sistema PLAY fun) mostravam que as crianças estavam, de fato, mais aptas, as autoavaliações (sistema PLAY self) permaneceram praticamente imutáveis. As crianças tornaram-se fisicamente mais competentes, mas não se sentiam "mais esportivas".

Isso revela que a confiança psicológica é mais lenta e inerte que o músculo. O progresso físico não se converte automaticamente em autoestima. Para que a criança internalize sua nova capacidade, o estudo sugere que a técnica motora precisa ser acompanhada por métodos pedagógicos de apoio e encorajamento, transformando a performance em identidade.

A rede de suporte

O estudo também evidenciou como o olhar do adulto molda a criança. No grupo do ecossistema, os pais passaram a avaliar as capacidades dos filhos de forma mais positiva, impulsionados por newsletters informativas, infográficos e eventos que integravam a família ao lazer ativo. Já os professores mostraram melhora na avaliação em ambos os grupos, o que os pesquisadores atribuem ao tempo de convivência com a turma e ao "efeito do observador", onde a atenção dada ao experimento torna o docente mais atento aos progressos reais do aluno.

A conclusão é concreta: a luta contra a passividade física na pré-adolescência não se vence apenas com aulas de ginástica. Ela exige a sincronia entre a metodologia da escola, o suporte emocional da família e a disponibilidade de espaços seguros na cidade. Sem esse tripé, o corpo corre o risco de estagnar no momento em que mais precisaria de expansão.

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Author`s name Petr Ermilin
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