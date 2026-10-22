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Células sanguíneas rejuvenesceram 60 anos: uma descoberta que pode mudar a medicina

Ciência

Células sanguíneas extraídas de um paciente de 80 anos foram transformadas, em laboratório, em células-tronco neurais que apresentam as características biológicas de um indivíduo com menos de 20 anos. A mudança não foi apenas de função, mas de idade: a marcação química do DNA retrocedeu 60 anos.

Ученый в лаборатории
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Ученый в лаборатории

O rastro molecular do tempo

Para medir esse recuo, pesquisadores da Universidade de Bonn utilizaram os chamados "relógios epigenéticos". Diferente do código genético, que permanece fixo, a epigenética consiste em marcas químicas que se acumulam no DNA ao longo da vida, funcionando como um registro do desgaste celular. Ao analisar essas etiquetas, a equipe liderada pelo professor Oliver Brüstle documentou que a célula não apenas mudou sua identidade, mas resetou seu marcador temporal.

A técnica utilizou proteínas conhecidas como fatores de transcrição. Essas moléculas atuam como interruptores que reescrevem as instruções genéticas da célula, permitindo que um tipo celular especializado — neste caso, do sangue — seja convertido em outro, como as células-tronco do sistema nervoso.

A observação do processo

O diferencial deste experimento, detalhado na revista Aging Cell, foi a velocidade da transformação. Em tentativas anteriores na ciência, a reprogramação ocorria de forma abrupta, passando por um estado de célula-tronco "universal" antes de atingir o destino final, o que impedia a observação do trajeto.

A equipe de Bonn implementou uma conversão direta, que se estendeu por aproximadamente 100 dias. Essa lentidão permitiu o monitoramento preciso da reestruturação molecular: aos 50 dias de processo, os relógios epigenéticos já indicavam um rejuvenescimento de 60 anos, acompanhado pela recuperação de propriedades funcionais típicas de células jovens.

Implicações para doenças neurodegenerativas

O resultado não representa uma terapia de rejuvenescimento para seres humanos, mas oferece uma ferramenta de análise. Como o envelhecimento é o principal fator de risco para patologias como a doença de Alzheimer, ter células que "voltam no tempo" permite estudar quais substâncias ou fatores aceleram ou retardam esse processo.

O estudo foi conduzido com a colaboração da Clínica Universitária de Bonn e da Universidade Técnica de Aachen, com apoio de fundos de pesquisa alemães e europeus. O modelo agora serve para investigar como a reprogramação lenta pode ser utilizada para entender a reversão de danos em células afetadas por doenças da idade.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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