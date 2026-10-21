O par de estrelas de nêutrons mais leve já registrado: um teste de precisão para a Teoria da Relatividade

A cada 2 horas e 22 minutos, dois núcleos colapsados de estrelas massivas completam uma volta inteira um ao redor do outro. Localizado a uma distância entre 4.200 e 6.500 anos-luz, nas profundezas da Via Láctea, o sistema PSR J1856-0039 não é apenas um exemplo de densidade extrema, mas atenção aos detalhes: uma das estrelas de nêutrons desse par pesa apenas 1,19 massas solares. Este valor aproxima-se do limite teórico mínimo para que tal objeto possa sequer existir após a explosão de uma supernova, tornando-o o par de estrelas de nêutrons mais leve já registrado.

Photo: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены Созвездие Скорпиона над морем на фоне звездного неба и Млечного пути

A precisão do relógio cósmico

Para decifrar a dinâmica desse sistema, os astrônomos da Observatório Astronômico Nacional da Academia Chinesa de Ciências utilizaram o FAST, o maior radiotelescópio de prato único do mundo. A chave da observação está em um dos componentes: um pulsar que gira 43 vezes por segundo, emitindo feixes de rádio com uma regularidade quase absoluta. Durante cinco anos, a equipe monitorou a chegada desses impulsos, onde qualquer variação de milissegundos revela como o espaço-tempo é deformado pela gravidade.

A análise dos dados evidenciou três fenômenos concretos que validam a Teoria da Relatividade Geral de Einstein:

Decaimento orbital : a emissão de ondas gravitacionais drena energia do sistema, fazendo com que a órbita das estrelas encolha cerca de 2,7 metros por ano.

: a emissão de ondas gravitacionais drena energia do sistema, fazendo com que a órbita das estrelas encolha cerca de 2,7 metros por ano. Precessão : a elipse da órbita rotaciona a uma taxa de 17,6 graus anuais, um movimento 150 mil vezes mais rápido do que o observado na órbita de Mercúrio.

: a elipse da órbita rotaciona a uma taxa de 17,6 graus anuais, um movimento 150 mil vezes mais rápido do que o observado na órbita de Mercúrio. Dilatação temporal: a combinação de velocidades extremas e gravidade massiva altera o fluxo do tempo para o pulsar, deslocando o tempo de chegada dos impulsos em quase meio milissegundo.

A redundância como prova

O rigor científico desta descoberta reside na redundância dos dados. Matematicamente, bastaria combinar quaisquer dois dos efeitos mencionados para calcular a massa das duas estrelas. O terceiro efeito, portanto, funciona como uma ferramenta de controle independente. Se a teoria de Einstein estivesse incorreta, os resultados divergiriam; no entanto, no sistema PSR J1856-0039, os três parâmetros convergiram para a mesma massa com uma precisão de 1%.

Para a física moderna, essa precisão é um resultado ambivalente. Embora confirme a robustez da relatividade, ela fecha portas para quem busca "falhas" na teoria de Einstein que pudessem abrir caminho para uma nova física.

O destino final

O caminho desse par é inevitável: em aproximadamente 82 milhões de anos, as estrelas colidirão. O resultado será a formação de uma estrela de nêutrons mais massiva, com cerca de 2,26 massas solares, ou o colapso total em um buraco negro. Até lá, a expectativa dos pesquisadores é detectar o efeito de "arrasto de referencial" (frame dragging), onde a massa em rotação literalmente torce o espaço-tempo ao seu redor, permitindo inferências sobre a matéria em densidades impossíveis de replicar em laboratórios terrestres.