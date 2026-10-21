Cauda de lagarto fossilizada em âmbar prova estratégia de fuga antiga

Um fragmento de apenas oito milímetros, preso em uma gota de âmbar vinda do estado de Kachin, no norte de Mianmar, foi inicialmente confundido com um pequeno galho ou a parte de um inseto. No entanto, a análise detalhada revelou escamas e uma estrutura biológica que transporta uma resposta crucial sobre a sobrevivência: a cauda de um lagarto que viveu há cerca de 99 milhões de anos.

A descoberta, liderada pelo zoólogo Leonidas-Romanos Davronoglou, do Museu de História Natural Steinhardt da Universidade de Tel Aviv, fornece a primeira prova direta de que répteis do período Cretáceo já dominavam a autotomia caudal — a capacidade de desprender a própria cauda para escapar de predadores.

A anatomia do escape

Para cerca de dois terços das espécies de lagartos atuais, a perda da cauda é uma estratégia de sobrevivência calculada. Ao ser capturada por um predador, a réptil contrai músculos específicos em planos de fratura localizados nas vértebras. A cauda se solta e continua a se debater, servindo como uma isca distraidora enquanto o animal foge. O custo é alto, mas justificável: a regeneração posterior geralmente substitui a coluna óssea por uma cartilagem elástica.

Até então, a ciência trabalhava com evidências indiretas. Paleontólogos haviam encontrado vértebras com marcas de linhas de fratura, mas a ausência de tecidos moles impedia a confirmação de que o animal havia realizado o ato fisiológico de forma voluntária, e não se a perda fora causada por uma mordida externa.

O registro no âmbar

A resina fossilizada funcionou como uma cápsula do tempo, preservando a pele e a musculatura de forma inédita. Utilizando tomografia computadorizada micro-CT para criar um modelo 3D, a equipe de pesquisadores, com o estudo publicado na revista Palaeontologia Electronica, identificou três evidências fundamentais:

Um corte perfeitamente reto no ponto de separação;

Feixes musculares em formato de cunha ao redor da ruptura, organizados como pétalas de uma flor;

A ausência de lacerações ou ferimentos irregulares que caracterizariam um ataque predatório.

Uma herança ancestral

A análise das escamas sugere que a amostra pertenceu a um parente da família dos escincos. Embora a espécie exata permaneça desconhecida, o achado demonstra que o mecanismo de "isca viva" permanece virtualmente inalterado há quase 100 milhões de anos.

A evidência sugere que a autotomia pode ser ainda mais antiga. A tuatara da Nova Zelândia, cuja linhagem evolutiva remonta a 240 milhões de anos, também possui essa habilidade. Isso indica que a estratégia de autossacrifício parcial pode ter surgido em um ancestral comum muito antes do auge da era dos dinossauros.