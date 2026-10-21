Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Cauda de lagarto fossilizada em âmbar prova estratégia de fuga antiga

Ciência

Um fragmento de apenas oito milímetros, preso em uma gota de âmbar vinda do estado de Kachin, no norte de Mianmar, foi inicialmente confundido com um pequeno galho ou a parte de um inseto. No entanto, a análise detalhada revelou escamas e uma estrutura biológica que transporta uma resposta crucial sobre a sobrevivência: a cauda de um lagarto que viveu há cerca de 99 milhões de anos.

A descoberta, liderada pelo zoólogo Leonidas-Romanos Davronoglou, do Museu de História Natural Steinhardt da Universidade de Tel Aviv, fornece a primeira prova direta de que répteis do período Cretáceo já dominavam a autotomia caudal — a capacidade de desprender a própria cauda para escapar de predadores.

A anatomia do escape

Para cerca de dois terços das espécies de lagartos atuais, a perda da cauda é uma estratégia de sobrevivência calculada. Ao ser capturada por um predador, a réptil contrai músculos específicos em planos de fratura localizados nas vértebras. A cauda se solta e continua a se debater, servindo como uma isca distraidora enquanto o animal foge. O custo é alto, mas justificável: a regeneração posterior geralmente substitui a coluna óssea por uma cartilagem elástica.

Até então, a ciência trabalhava com evidências indiretas. Paleontólogos haviam encontrado vértebras com marcas de linhas de fratura, mas a ausência de tecidos moles impedia a confirmação de que o animal havia realizado o ato fisiológico de forma voluntária, e não se a perda fora causada por uma mordida externa.

O registro no âmbar

A resina fossilizada funcionou como uma cápsula do tempo, preservando a pele e a musculatura de forma inédita. Utilizando tomografia computadorizada micro-CT para criar um modelo 3D, a equipe de pesquisadores, com o estudo publicado na revista Palaeontologia Electronica, identificou três evidências fundamentais:

  • Um corte perfeitamente reto no ponto de separação;
  • Feixes musculares em formato de cunha ao redor da ruptura, organizados como pétalas de uma flor;
  • A ausência de lacerações ou ferimentos irregulares que caracterizariam um ataque predatório.

Uma herança ancestral

A análise das escamas sugere que a amostra pertenceu a um parente da família dos escincos. Embora a espécie exata permaneça desconhecida, o achado demonstra que o mecanismo de "isca viva" permanece virtualmente inalterado há quase 100 milhões de anos.

A evidência sugere que a autotomia pode ser ainda mais antiga. A tuatara da Nova Zelândia, cuja linhagem evolutiva remonta a 240 milhões de anos, também possui essa habilidade. Isso indica que a estratégia de autossacrifício parcial pode ter surgido em um ancestral comum muito antes do auge da era dos dinossauros.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Parcerias entre conglomerados russos e norte-americanos
Rússia
Parcerias entre conglomerados russos e norte-americanos
PEV questiona Governo sobre Lajes
Portugal
PEV questiona Governo sobre Lajes
A decisão ilegal e desumana de Barbosa
CPLP
A decisão ilegal e desumana de Barbosa
Mais populares
BYD Atto 8: 7 lugares e recarga de 10% a 70% em 5 minutos

O crossover elétrico de sete lugares aposta na recuperação de 87% da carga em oito minutos em estações próprias, equilibrando autonomia de 650 km e um frunk de 136 litros.

BYD Atto 8: 7 lugares e recarga de 10% a 70% em 5 minutos
Casca de banana oferece potássio ao solo e cria barreira contra lesmas com sal grosso
Casca de banana oferece potássio ao solo e cria barreira contra lesmas com sal grosso
Ex-diretor do fundo Master detalha pagamento de comissões em aportes de previdência
Peito de frango assado em papel manteiga: técnica selada e repouso para textura úmida e fatiável
Macron usa retórica contra ultraesquerda para viabilizar sucessor Anastasiya Zhukova Elon Musk planeja unir SpaceX e Tesla: o projeto que pode mudar a economia global Dmitriy Sokolov Crise de habitação em Portugal: o que os dados ocultam sobre os imóveis vazios Evgenia Rumyantseva
Porsche Cayenne Turbo redefine a performance: a eletricidade substitui o ronco do V8
Processos de nacionalidade portuguesa pendentes crescem 38% e atingem 690 mil
Jeans primavera-verão 2027: cortes lineares, cintura no quadril e detalhes cirúrgicos
Jeans primavera-verão 2027: cortes lineares, cintura no quadril e detalhes cirúrgicos
últimos materiais
Cometa interestelar: Sol removeu até 26 metros da superfície durante a passagem
Leite diluído no solo e nas folhas de macieiras como adjunto à fertilização na primavera
Cauda de lagarto fossilizada em âmbar prova estratégia de fuga antiga
Macron usa retórica contra ultraesquerda para viabilizar sucessor
Guarda-roupa outono-inverno 2026/27: arquitetura do vestir sem compras novas
Adolescente de 14 anos imobiliza homem de 47 durante furto: O que isso revela sobre segurança?
Tricô estruturado como protagonista: ombro marcado, listras largas e decote funcional
Medusas cúbicas em Phuket: por que lavar com água doce agrava a picada
Automassagem facial: técnica de drenagem e limites do efeito
Influenciador Edimar Rocha: como uma decepção amorosa vira trampolim para o sucesso
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.