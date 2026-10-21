Cometa interestelar: Sol removeu até 26 metros da superfície durante a passagem

Em julho de 2025, a cometa interestelar 3I/ATLAS cruzou o sistema solar, tornando-se apenas o terceiro objeto de seu tipo já observado. Embora sua passagem tenha permitido aos astrônomos analisar a composição química de matéria vinda de outro sistema planetário, os dados brutos precisam ser interpretados com cautela. A questão central não é apenas o que a cometa é, mas o que o Sol transformou nela durante a viagem. Tessa Frinke e Darril Seligman, da Michigan State University, publicaram na Monthly Notices of the Royal Astronomical Society um cálculo que quantifica essa alteração: o aquecimento solar removeu uma camada superficial com espessura entre 1,7 e 5,2 metros. Se as perdas de poeira forem incluídas, a erosão pode ultrapassar 10 metros.

Photo: Мария Круглова is licensed under public domain Комета в космосе

Medindo a perda de massa

Os pesquisadores analisaram as taxas de saída de diversos compostos da coma da cometa antes e depois do perigeu — o ponto de aproximação máxima do Sol. Ao modelar a variação na taxa de perda de massa ao longo da trajetória, eles estimaram que o objeto perdeu entre 18 e 58 bilhões de quilogramas de material, predominantemente vapor de água, dióxido de carbono e monóxido de carbono. Para converter essas massas em profundidade de erosão, o estudo assumiu um núcleo esférico com raio de 1,3 quilômetros e densidade típica de cometas do sistema solar. O cálculo do quanto o raio do núcleo diminuiria com essa perda de massa permitiu determinar a espessura média da camada removida.

É crucial entender que esse valor representa uma erosão média, distribuída uniformemente por toda a superfície. Ele não indica a profundidade real de intempéries em áreas específicas, que poderia variar dependendo das condições locais. Além disso, os gases representam apenas parte do material expelido. Partículas sólidas de poeira também deixam a cometa, e sua contribuição pode aumentar significativamente a massa total perdida. Se a proporção de massa entre poeira e gás for igual, a erosão está entre 3,4 e 10,5 metros. Se a poeira for quatro vezes mais massiva que o gás, a camada removida pode variar de 8,6 a 26,7 metros. Essa variação nos resultados reflete diferentes suposições sobre a duração da atividade da cometa: cenários conservadores consideram apenas os intervalos observados, enquanto modelos mais amplos assumem atividade em períodos não diretamente documentados, quando a cometa estava próxima o suficiente do Sol para iniciar a sublimação de frações específicas de gelo.

Limites e implicações

O tamanho e a densidade do núcleo permanecem variáveis significativas, e a proporção de poeira para gás pode ter mudado durante a passagem. Hipóteses anteriores sugeriam que a radiação cósmica convertia monóxido de carbono em dióxido de carbono nas camadas externas, explicando o alto teor de CO2 registrado antes do perigeu. Modelos desse processo indicavam uma zona quimicamente alterada de 15 a 20 metros de profundidade. As novas estimativas, baseadas apenas na perda de gases, são insuficientes para remover uma camada tão profunda. No entanto, os cenários que incluem poeira permitem atingir profundidades de erosão comparáveis ou maiores.

Os autores concluem que a superfície da cometa pode ter sido erodida até camadas de material inalterado, mas os cálculos não confirmam isso de forma definitiva. Uma explicação alternativa é que diferentes tipos de gelo ocupavam inicialmente áreas distintas do núcleo, alterando a composição dos gases expelidos sem necessariamente expor o material interno puro. Ainda assim, essas estimativas fornecem uma ferramenta valiosa para os astrônomos correlacionarem sinais químicos variáveis com a possível profundidade de origem dentro do núcleo. Comparar a composição do material expelido em diferentes estágios da passagem ajudará a distinguir o que a cometa herdou de sua estrela-mãe do que aconteceu com ela durante sua viagem interestelar.