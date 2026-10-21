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Insetos do Jurássico emitiam ultrassom para escapar de predadores

Ciência

Pesquisadores reconstruíram os sons emitidos por gafanhotos do período Jurássico, identificando um dos registros mais antigos de produção de ultrassom. O estudo determinou a faixa de frequência do estridular de insetos que viveram há 165 milhões de anos, embora o ritmo exato dos cantos permaneça como um parâmetro estimado.

Зелёный кузнечик
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
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A análise baseou-se em 20 fósseis de nove espécies de gafanhotos extintos encontrados na formação Jiulongshan, na China. Como o som desses insetos é gerado pelo atrito de partes quitinosas das asas — estruturas que se preservam bem em fósseis -, foi possível reconstruir as propriedades acústicas dos organismos.

Para calcular as frequências, a equipe utilizou um vibrômetro a laser para medir os parâmetros de atrito das asas de espécies primitivas atuais. Esses dados foram cruzados com modelos das asas fossilizadas, permitindo estabelecer a relação entre o comprimento da veia serrilhada da asa e a altura do som. Para estimar o ritmo do canto, que não fica registrado nos fósseis, os autores utilizaram um algoritmo de aprendizado de máquina treinado com a morfologia de espécies contemporâneas.

A maioria das espécies analisadas emitia sons entre 5 e 10,5 kHz. No entanto, a espécie Sigmaboilus peregrinus operava em uma frequência de 20,5 kHz, tornando-se o animal mais antigo conhecido capaz de produzir ultrassom. A análise também revelou que alguns insetos possuíam espaçamentos irregulares entre os dentes das asas, o que permitia variar a frequência e a amplitude sonora.

Segundo o biólogo Andrey Voroshilov, a emissão de tons puros, sem ruídos excessivos, poderia funcionar como um mecanismo de defesa. Mamíferos insetívoros primitivos teriam dificuldade em localizar a fonte de tal sinal, permitindo que os gafanhotos atraíssem parceiros sem serem detectados por predadores.

O estudo, publicado na revista PNAS, antecipa a cronologia do surgimento de sinais ultrassônicos na natureza, indicando que a disputa acústica entre presas e predadores começou muito antes do surgimento dos morcegos. As principais limitações do trabalho são as imprecisões inerentes aos modelos bidimensionais de fósseis planos e a natureza probabilística do ritmo previsto pela inteligência artificial.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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