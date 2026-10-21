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Como as crianças aprendem a falar: novo banco de dados rastreia a evolução da linguagem

Ciência

Pesquisadores do Centro de Linguagem e Cérebro da Escola Superior de Economia de Moscou (HSE University) desenvolveram o RusLan-M, um corpus multimídia aberto que rastreia a evolução da fala infantil, desde as primeiras palavras até a formação de estruturas gramaticais complexas.

Мама разговаривает с малышом
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Мама разговаривает с малышом

O objetivo do recurso é detalhar os mecanismos de aquisição da linguagem. Diferente de testes laboratoriais ou questionários aplicados aos pais, o RusLan-M baseia-se na observação da comunicação espontânea em ambiente natural, capturando a interação real entre a criança e seus familiares.

A base de dados foi construída por meio de análise longitudinal com dois participantes: uma criança, monitorada dos 10 meses aos 3 anos e 10 meses, e outra, acompanhada desde 1 ano e 4 meses até os 3 anos. O corpus reúne 288 vídeos, totalizando cerca de 41 horas de gravação e 35.386 enunciados infantis. Para a publicação na plataforma TalkBank, os dados foram anonimizados e transcritos no formato internacional CHAT.

Segundo o biólogo Andrey Voroshilov, o registro da fala espontânea oferece uma visão mais abrangente dos processos cognitivos do que experimentos isolados, pois integra a influência do ambiente social no desenvolvimento linguístico.

O projeto visa preencher a lacuna de dados sobre a língua russa na base internacional CHILDES, onde os idiomas eslavos possuem baixa representação. A longo prazo, esses dados podem estabelecer parâmetros normativos de desenvolvimento, auxiliando especialistas a distinguir o ritmo individual de aprendizado de possíveis patologias.

Atualmente, a principal limitação do estudo é o tamanho da amostra. Como os dados referem-se a apenas duas crianças, não é possível extrair leis universais aplicáveis a toda a população rusófona. A criação de modelos precisos de aquisição de linguagem dependerá da expansão da coleção com um número maior de participantes.

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Author`s name Petr Ermilin
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