Resíduos de TNT de submarino da 1ª Guerra contaminam vida marinha após 100 anos

Pesquisadores detectaram resíduos de trinitrotolueno (TNT) na água, nos sedimentos do fundo do mar e em organismos vivos ao redor de um submarino alemão afundado durante a Primeira Guerra Mundial. A análise indica que munições armazenadas em naufrágios continuam a contaminar o ambiente marinho mesmo após um século, embora ainda não seja possível mensurar a extensão total do dano ao ecossistema do Mar do Norte.

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O estudo focou no submarino UC-30, que afundou em abril de 1917 próximo à ilha dinamarquesa de Rømø após atingir uma mina britânica. A embarcação carregava 18 minas e seis torpedos. Como parte do projeto NorthSeaWrecks, a professora Katrine Jul Andresen, da Universidade de Aarhus, e mergulhadores da Marinha da Dinamarca coletaram amostras de água, solo, além de espécimes de estrelas-do-mar e mexilhões que habitavam os destroços.

A análise química confirmou a presença de TNT nos tecidos dos animais e no entorno. Os pesquisadores observaram que a contaminação é local, mas a tendência é que a liberação de substâncias tóxicas aumente à medida que o casco do submarino se degrade e as munições sofram corrosão.

Organismos como os mexilhões atuam como filtros naturais, acumulando substâncias da água em seus tecidos. A detecção de TNT nesses animais indica que as toxinas migraram da carga inerte para a cadeia alimentar biológica.

O cenário nas águas dinamarquesas é amplo. Um relatório de 2024 elaborado por Andresen para a Agência de Proteção Ambiental da Dinamarca aponta a existência de 10.127 naufrágios em águas territoriais do país, sendo cerca de 15% deles provenientes da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Estima-se que apenas a Primeira Guerra Mundial tenha deixado cerca de 190 mil minas espalhadas pelo Mar do Norte, criando inúmeros focos de poluição química.

A remoção desses resíduos apresenta riscos técnicos. A detonação subaquática para neutralizar as munições pode causar a liberação súbita e massiva de toxinas, um impacto potencialmente mais grave do que a infiltração gradual. A intensidade desse efeito varia conforme o relevo do fundo do mar e as correntes marítimas.

Para mitigar esses riscos, o projeto REMARCO desenvolve métodos de limpeza menos invasivos, como o uso de robôs rastejadores (crawlers). Esses dispositivos são projetados para localizar e extrair objetos perigosos de forma pontual, reduzindo a perturbação ambiental.

O estudo evidencia que destroços históricos permanecem como fontes ativas de poluição após 100 anos. A principal limitação atual da pesquisa é a incerteza sobre a distância que as toxinas percorrem a partir do ponto de naufrágio. As próximas etapas consistem em identificar quais objetos representam a maior ameaça e devem ser priorizados para remoção, e quais, por estarem enterrados na areia, podem permanecer no fundo sem prejudicar a natureza.