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Forma achatada dos espinhos de rosa otimiza corte e aderência ao deslizar

Ciência

Porque é que os espinhos das rosas não se assemelham aos espinhos perfeitos, semelhantes a agulhas, dos cactos, mas apresentam, em vez disso, uma forma achatada, quase como uma lâmina? A resposta não reside no acaso, mas no design mecânico preciso da natureza. Investigadores da Universidade de Aarhus desenvolveram um modelo físico que demonstra como esta geometria transforma o espinho — de uma simples ponta perfurante — numa ferramenta capaz de cortar tecidos e garantir uma fixação firme às estruturas de suporte.

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Photo: commons.wikimedia.org by Walter Siegmund, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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A principal diferença reside na forma como a carga é distribuída. Uma secção transversal circular é eficaz para perfurações diretas e oferece uma resistência uniforme à flexão em todas as direções. Os espinhos das rosas, contudo, são prolongamentos do tecido externo da planta — sem qualquer sistema vascular interno — e cumprem uma função distinta. O seu formato achatado é otimizado para interagir com superfícies macias, especialmente durante o contacto por deslizamento. Isto permite que o caule se "enganche" nos ramos vizinhos, facilitando o crescimento vertical da planta.

Para determinar o limite entre a eficiência e a fragilidade, os cientistas analisaram 113 espinhos de 19 variedades diferentes de rosas. Descobriram que um espinho típico é quase três vezes mais largo do que espesso. Para verificar estas conclusões, a equipa montou uma experiência em que um robô movimentava espinhos artificiais, feitos de silicone flexível, através de uma camada de gelatina — que serviu de modelo para tecidos macios.

A experiência revelou uma relação fundamental entre geometria e desempenho:

Uma ponta circular resiste bem à pressão direta, mas, ao ser sujeita a uma força lateral, dobra-se rapidamente, deixando apenas um risco superficial.

Um formato achatado permite uma maior profundidade de penetração e uma melhor fixação ao deslizar sobre uma superfície.

As estruturas demasiado finas — aquelas com uma proporção muito elevada entre largura e espessura — perdem a sua integridade estrutural e simplesmente colapsam sob carga. O equilíbrio matemático entre a capacidade de corte e a rigidez é bastante restrito: a proporção ideal entre a largura e a espessura situa-se entre 2 e 4. É exactamente nesta gama que se encontram os parâmetros da maioria dos espinhos das rosas que se encontram na natureza.

As descobertas, publicadas no Journal of the Royal Society Interface, sugerem que a forma de um espinho é uma resposta evolutiva a um desafio físico específico. Vale a pena referir, no entanto, que o estudo se baseou em simulações utilizando silicone e gelatina. Para confirmar este mecanismo de forma definitiva, são necessários testes adicionais em espécimes biológicos vivos — com recurso a sensores de pressão de precisão.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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