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Telescópio Nancy Grace Roman será lançado via foguete Falcon Heavy para o ponto L2

Ciência

O lançamento do telescópio espacial Nancy Grace Roman via foguete Falcon Heavy altera a lógica de observação do cosmos. Enquanto instrumentos como o Hubble e o James Webb focam em alvos específicos com precisão cirúrgica, o Roman opera na escala da massa: sua função é realizar um mapeamento amplo do céu, priorizando a quantidade e a velocidade de coleta de dados sobre a profundidade de observação de objetos isolados.

Космический телескоп
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Космический телескоп

O núcleo dessa diferença reside na ótica. Com um espelho de 2,4 metros, o telescópio carrega uma câmera de 300,8 megapixels que cobre 0,28 graus quadrados do céu. Na prática, isso significa que o campo de visão é 100 vezes maior que o do Hubble e 50 vezes superior ao do James Webb. Essa amplitude permite que astrônomos analisem aglomerados inteiros de galáxias simultaneamente. Segundo o astrônomo Pavel Gromov, essa capacidade simplifica o cálculo da proporção de matéria escura e a medição da velocidade de expansão das galáxias, fatores essenciais para entender a energia escura.

Para a detecção de planetas, o Roman utiliza duas abordagens contrastantes. O coronógrafo bloqueia a luz das estrelas para revelar planetas massivos em sistemas vizinhos, a algumas dezenas de anos-luz. Já para encontrar "planetas errantes" — mundos que vagam pelo espaço sem órbita definida -, o aparelho usa o microlenteamento gravitacional, onde a gravidade de estrelas intermediárias atua como uma lupa para a luz de objetos distantes no espectro infravermelho.

A operação do telescópio no ponto de Lagrange L2, a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, resultará em um fluxo de dados de até 500 terabytes por ano. Esse volume é fruto de uma escolha técnica: a câmera utiliza exposições curtas para acelerar a captura de imagens. O ganho em produtividade, porém, gera um custo na sensibilidade, limitando a detecção de objetos extremamente tênues.

Existem limites claros para essa tecnologia. O coronógrafo não possui a precisão necessária para detectar planetas do tamanho da Terra em zonas habitáveis, pois a proximidade desses mundos com suas estrelas impede a separação da luz. O sucesso da missão agora depende da validação do método de microlenteamento para localizar tipos raros de planetas que permanecem invisíveis para as técnicas de observação atuais.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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