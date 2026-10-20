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Planeta gasoso é visto de lado: atmosfera de WASP-17b tem borda expandida em um lado e contraída no outro

Ciência

A imagem mental que temos de um planeta é a de uma esfera quase perfeita, simétrica em todas as direções. No entanto, a 1.300 anos-luz da Terra, o gigante gasoso WASP-17b desafia essa geometria. Através do Telescópio Espacial James Webb (JWST), astrônomos registraram que a atmosfera desse "Júpiter quente" não é um círculo uniforme, mas apresenta um volume expandido de um lado e uma retração do outro.

Планета типа «Горячий Нептун»
Photo: Веб-сайт НАСА
Планета типа «Горячий Нептун»

A anatomia de uma deformação

O detalhe fundamental da observação é a assimetria: a borda da atmosfera no lado do "entardecer" (a região que acaba de deixar a face iluminada) estende-se mais para o espaço do que a borda do lado do "amanhecer". O que foi captado não é apenas uma variação de temperatura, mas uma alteração física na fronteira do planeta.

O WASP-17b está em rotação sincronizada com sua estrela, o que significa que um lado vive em dia eterno e o outro em noite perpétua. Essa configuração extrema gera correntes de jato equatoriais poderosas, que transportam o calor do lado diurno para o noturno. O gás quente, ao migrar para o setor do entardecer, expande-se; ao chegar ao amanhecer, já resfriado, contrai-se. O resultado é uma silhueta atmosférica deformada pelo fluxo de energia.

Da média ao detalhe

Até então, a análise espectral de exoplanetas operava por meio de médias: os cientistas obtinham um valor médio do raio planetário, tratando o corpo celeste como um ponto ou uma esfera estática. Modelos computacionais sugeriam que a diferença térmica entre o leste e o oeste equatoriais causaria distorções, mas não havia ferramenta capaz de comprovar isso visualmente.

A mudança de perspectiva veio com a técnica de "transmission strings" (cartografia de transmissão), desenvolvida por pesquisadores liderados por Lily Alderson, da Universidade Cornell, e Hanna Walkford, da Universidade de Bristol. Em vez de analisar a atmosfera como um anel monolítico, o método disseca a luz que atravessa diferentes setores angulares da borda do planeta enquanto ele transita diante de sua estrela.

O impacto da medição

Os dados do JWST confirmaram que o sinal vindo do lado do entardecer difere do lado do amanhecer, alinhando-se precisamente com as previsões teóricas de aquecimento e expansão gasosa. A precisão entre a observação e a modelagem valida a compreensão atual sobre a dinâmica atmosférica de mundos distantes.

Essa transição de "retratos estáticos" para "mapas dinâmicos" permite que a astronomia deixe de buscar apenas a presença de atmosferas para investigar padrões meteorológicos concretos. A técnica aplicada ao WASP-17b serve como prova de conceito para mapear ventos e a redistribuição de calor em milhares de outros exoplanetas, transformando a percepção de mundos invisíveis em sistemas meteorológicos tridimensionais.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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