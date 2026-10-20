Cobra-do-reedo anã: surpreendente estratégia de fuga que desafia a lógica

Uma cobra, ao fugir de um predador, geralmente se funde ao chão, empurrando o corpo em ondas laterais. No entanto, nas áreas úmidas do Sudeste Asiático, a cobra-do-reedo anã () adota uma estratégia visualmente surreal: ela ergue o corpo e começa a rolar pelo solo como se fosse uma roda. Nesse modo de locomoção, ela atinge a velocidade de 0,3 metro por segundo — quatro vezes mais rápida do que o seu deslize habitual. O detalhe mais intrigante é que, enquanto o corpo gira, a cabeça permanece imóvel em relação ao solo, sempre voltada para a frente, como se a serpente rolasse sem perder o norte.

Photo: commons.wikimedia.org by Петроченко Виктор Иванович Гадюка

A mecânica do "golpe"

Por muito tempo, biólogos interpretaram esse comportamento como um fenômeno mecânico simples: o corpo girando em torno de um eixo central, como um aro. Mas a observação detalhada mudou essa percepção. Pesquisadores da Universidade Toho, no Japão, utilizaram câmeras de alta velocidade para decompor o movimento e descobriram que a cobra não executa um giro único e fluido.

O que ocorre, na verdade, é uma sequência de movimentos bruscos que os cientistas denominam de "golpes" (strokes). A serpente projeta repentinamente um lado do corpo para a frente, contra o chão, enquanto a parte superior do arco desce. Em seguida, ela repete a ação com o lado oposto. O movimento assemelha-se menos a uma roda e mais ao ato de lançar a extremidade de uma corda pesada em círculos, onde a cabeça da cobra atua como o ponto fixo no espaço. Cada avanço depende de uma alternância precisa de pontos de contato: primeiro a lateral esquerda toca o solo, depois a direita, criando a ilusão de um rolamento contínuo.

Estabilidade sob pressão

Essa biomecânica, detalhada na revista Current Biology, resolve dois problemas críticos de sobrevivência. O primeiro é a eficiência: o animal utiliza a inércia e a rapidez do impulso, superando a tração muscular lenta exigida pelo rastejar comum. O segundo é a orientação. Ao manter a cabeça e os órgãos sensoriais estáveis, a cobra evita a desorientação que um giro axial puro causaria. Não se trata de um movimento caótico, mas de um processo rítmico e controlado, onde cada seção do corpo é gerida individualmente para estabilizar a visão e o olfato durante a fuga.

A observação da Pseudorabdion longiceps revela como a biologia pode esconder recursos inesperados. A anatomia — composta por uma coluna flexível, músculos e sensores — que parece especializada apenas para deslizar entre a vegetação úmida, é a mesma que permite a criação de um modo de transporte completamente distinto em situações de risco máximo. O animal não altera sua estrutura, mas reorganiza a função de seus tecidos para resolver um problema imediato de velocidade.