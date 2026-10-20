Mistério dos anéis: a verdadeira longevidade do esturjão revela um risco

Enquanto a Declaração de Independência dos Estados Unidos era assinada em 1776, alguns peixes já nadavam nas águas dos Grandes Lagos. Não se trata de uma metáfora poética, mas de um fato biológico: novos dados indicam que o esturjão-do-lago (Acipenser fulvescens) pode ultrapassar os 200 anos de idade, com alguns exemplares aproximando-se da marca dos 300.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Гигантский речной сом

O erro dos anéis de crescimento

Por décadas, a idade desses peixes era calculada através de anéis de crescimento em espinhos de suas nadadeiras, um método similar à contagem de anéis em troncos de árvores. No entanto, há um problema técnico: à medida que o animal envelhece, esses anéis tornam-se tão próximos que se fundem, tornando a distinção quase impossível. Essa limitação técnica criou a falsa percepção de que os esturjões eram mais jovens do que realmente eram.

Para corrigir essa distorção, pesquisadores da Universidade Estadual de Michigan (MSU) e do Departamento de Recursos Naturais de Michigan (MDNR) abandonaram a análise de espinhos isolados e recorreram a arquivos de monitoramento de longo prazo. Eles analisaram registros de peixes que haviam sido marcados e medidos repetidamente ao longo de muitos anos. A trajetória de crescimento revelou que esses animais continuam a aumentar de tamanho de forma lenta, porém constante, durante séculos.

A análise utilizou modelos matemáticos semelhantes aos aplicados ao tubarão-da-Groenlândia (Somniosus microcephalus), conhecido por viver até 400 anos. Embora o tubarão seja datado por isótopos de carbono no cristalino do olho, a lógica aplicada ao esturjão foi a mesma: buscar um sinal de tempo independente dos anéis "embaçados", transformando o histórico de crescimento documentado em uma régua temporal precisa.

Uma estratégia de sobrevivência lenta

A longevidade extrema do esturjão-do-lago não é apenas uma curiosidade, mas parte de uma estratégia reprodutiva complexa. Diferente de muitas espécies que focam em ciclos rápidos de vida e morte, o esturjão opera em um tempo dilatado. A maturidade sexual é tardia: fêmeas começam a se reproduzir apenas entre os 20 e 30 anos, e os machos um pouco antes.

Essa característica torna a população vulnerável. Quando a reprodução ocorre em intervalos longos, cada indivíduo torna-se um ativo biológico crucial. A perda de um único exemplar centenário não é apenas a morte de um animal, mas a eliminação de décadas de adaptação e sucesso reprodutivo. Em ecossistemas instáveis, onde poluição e barragens alteram o fluxo das águas, essa lentidão torna-se um risco, pois a espécie não consegue recuperar sua população rapidamente.

A evidência e seus limites

A prova da subestimação da idade reside na discrepância entre os métodos. Ao comparar a contagem de anéis com o modelo de crescimento, os cientistas notaram que peixes que pareciam ter entre 150 e 180 anos eram, na verdade, indivíduos com mais de 200 anos. Trata-se de um viés sistemático do método anterior.

Contudo, há um limite para essa conclusão. O estudo oferece uma estimativa estatística do máximo de vida com base em modelos de crescimento; ele não prova que cada peixe individualmente atinge 300 anos. Além disso, a pesquisa não revela os mecanismos moleculares — como a resistência ao câncer ou a regeneração celular — que permitem tal longevidade. O "como" ainda permanece como uma pergunta para a bioquímica.

Saber ancestral e ciência moderna

Habitando os lagos Superior, Michigan, Huron, Erie e Ontário, o esturjão é um animal bentônico que vasculha o fundo em busca de pequenos crustáceos e peixes. Sua sobrevivência depende de uma gestão energética rigorosa em águas frias e dinâmicas.

Curiosamente, a ciência agora formaliza o que as comunidades indígenas da região já sabiam. Scott Colborne, pesquisador da MSU, relatou que, ao discutir os resultados com representantes nativos, a resposta foi imediata: "Sempre soubemos que eles podiam viver 400 anos". O conhecimento empírico, transmitido oralmente por gerações de observadores do ambiente, antecipou a descoberta acadêmica.

O impacto para outras espécies

A descoberta sugere que a idade de outros vertebrados aquáticos, como belugas e certas espécies de tubarões, pode ter sido subestimada por depender dos mesmos métodos de contagem de anéis. Se os "estancieiros" das populações são mais velhos do que pensávamos, a estrutura de resiliência dos ecossistemas marinhos e de água doce é diferente do que constava nos livros.

Para a conservação ambiental, isso altera a métrica de sucesso. Não basta contar quantos indivíduos existem; é preciso entender a estrutura etária. Uma população numerosa, mas composta apenas por jovens, é menos estável do que uma que preserve seus membros mais antigos, detentores de uma memória genética e comportamental de séculos.