Calor extremo desliga fotossíntese de sequoias mesmo com água disponível

Em um meio-dia escaldante na Califórnia, a folha de uma sequoia registra uma temperatura 10 graus Celsius acima da do ar ao seu redor. Esse desvio térmico não é apenas um dado estatístico, mas o sintoma de que um mecanismo ancestral de regulação, moldado por milênios de clima temperado, está começando a falhar. O problema vai além da simples perda de água: as árvores estão perdendo a capacidade física de converter luz em energia.

Photo: commons.wikimedia.org by Tuxyso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Секвойя

A observação partiu de Lily Clinic, doutoranda do Laboratório de Óptica Vegetal da Universidade da Califórnia, Davis. Junto com sua equipe, ela investigou o que acontece com a fotossíntese da Sequoia sempervirens sob calor extremo. O estudo, publicado em 22 de setembro na revista JGR Biogeosciences, desloca a narrativa convencional de que a planta para de crescer apenas porque fecha seus estômatos para economizar água. A realidade documentada é mais grave: a própria maquinaria fotoquímica é danificada ou desligada pelo calor, mesmo quando a água está disponível.

A armadilha da proteção

As sequoias evoluíram em ambientes onde a temperatura raramente ultrapassava os 37°C. Suas dimensões monumentais e copas densas eram ideais para dissipar a radiação solar em um clima ameno. No entanto, quando o ar superaquece, a estratégia de sobrevivência padrão — fechar os estômatos (pequenos poros nas folhas) para evitar a transpiração — acaba retendo calor excessivo nos tecidos.

Durante as medições na Garricino River Forest, em Mendocino, os pesquisadores notaram que as folhas superavam a temperatura ambiente em 10°C. Para Clinic, esse estado de estresse revela que a folha perdeu a capacidade de regular seu próprio microclima.

Para testar se a queda na fotossíntese era causada exclusivamente pela falta de gás carbônico (CO2) devido ao fechamento dos poros, a equipe realizou um experimento controlado. Folhas de sequoia foram imersas em água, garantindo hidratação total e mantendo os estômatos abertos para a troca gasosa. Mesmo com o acesso livre ao CO2 e à água, a atividade fotossintética continuou a despencar à medida que a temperatura subia.

Essa evidência rompe a simplificação de que a "sede" é a única vilã. O déficit de energia ocorre diretamente no processo fotoquímico. Como observa a ecologista Lucy Rowlands, da Universidade de Exeter, as árvores sofrem o impacto direto do calor em seus sistemas, o que significa que, mesmo em florestas úmidas, as sequoias não conseguem processar a luz solar quando o ar atinge picos térmicos.

O limite do invisível

O impacto disso reflete no ciclo global do carbono. As florestas de sequoias são um dos maiores depósitos de carbono terrestre do planeta. Se a capacidade de absorver CO2 for limitada por um "teto térmico" de eficiência, e não apenas por secas eventuais, a contribuição dessas árvores para mitigar as mudanças climáticas torna-se imprevisível.

Ainda existe, porém, uma zona de incerteza: não se sabe se essa queda na atividade é um "descanso" metabólico temporário ou se gera danos irreversíveis. Lily Clinic admite que o ponto exato onde o estresse se torna destrutivo para os tecidos ainda é pouco compreendido.

Resta saber se as sequoias suportam esses picos perdendo apenas a produtividade imediata, ou se cada onda de calor destrói parte do aparelho fotossintético, debilitando a árvore por anos. O próximo passo da pesquisa é expandir a análise de folhas isoladas para a compreensão de como ecossistemas inteiros processam esse estresse crônico antes de atingirem um ponto de não retorno.